الخطر يداهم ريال مدريد .. فيروس كورونا يضرب أهم نجوم الملكي

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني صدمة كبرى، بعد الكشف عن إصابة أربعة من أهم نجوم الفريق بفيروس كورونا.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت للإعلان عن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، والتي ضربت أربعة لاعبين هم: تيبو كورتوا، وفينيسيوس جونيور، وفيديريكو فالفيردي، وإدواردو كامافينجا.

وكشف ريال مدريد أن اللاعبين الأربعة في حالة جيدة، ويخضعون للحجر الصحي في منازلهم بعد عودتهم من الإجازة القصيرة التي حصلوا عليها.

ماذا تعني إصابة الرباعي؟

تعد إصابة كورتوا وفينيسيوس تحديدًا ضربة كبرى لخطط كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، خاصة وأن الثنائي شاركا في معظم الدقائق حتى الآن هذا الموسم.

وسيكون غياب الرباعي مؤكدًا عن المباراة الأولى في العام، والتي تقام ضد خيتافي يوم 2 يناير، وكذلك في مباراة كأس الملك ضد ألكويانو في الخامس من الشهر المقبل.

وإذا ما خرجت نتيجة تحاليل اللاعبين سلبية قبل مواجهة فالنسيا في الثامن من يناير قد يشاركون أمام "الخفافيش".

البؤرة الثانية في ريال مدريد

وتعد هذه المرة الثانية التي يضرب فيها فيروس كورونا ريال مدريد، حيث تعرض سبعة لاعبين دفعة واحدة للإصابة قبل فترة راحة الأعياد.

وتعرض أندري لونين، وإيسكو، ومارسيلو، ودافيد ألابا، وماركو أسينسيو، وجاريث بيل، ولوكا مودريتش، للإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب دافيدي أنشيلوتي مساعد المدرب، وقد تعافى الجميع بالفعل وعادوا إلى المران.

ماذا سيفعل أنشيلوتي في غياب فينيسيوس وكورتوا؟

وسيكون على كارلو أنشيلوتي الآن محاولة إيجاد حلول لغياب أبرز نجوم الفريق في الموسم الحالي.

ومن البديهي أن يعتمد المدرب الإيطالي على لونين الحارس البديل، الذي سيحظى بالفرصة لخوض مباراتين متتاليتين مع ريال مدريد للمرة الأولى منذ الوصول إلى الفريق.

أما فيما يخص فينيسيوس، فإن مركز الجناح الأيسر سيكون في أزمة، لكن أنشيلوتي يملك بالفعل إيدين هازارد، الذي يمر بحالة جيدة بدنيًا، وقد تكون هذه فرصته للتألق في مركز المعتاد.

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