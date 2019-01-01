رينار: مجموعتنا صعبة لكنني لا زلت عند كلمتي

الفرنسي اعترف أنه واجه صعوبة في مواجهة اليمن السعيد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، أن لقاء اليمن كان صعبًا للغاية، خاصةً شوطه الأول، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهد حتى يتحقق الهدف.

الأخضر استهل مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بالتعادل أمام اليمن السعيد بثنائية لكل منهما، على ملعب البحرين الدولي. (طالع تقرير المباراة)

وقال رينار، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة في مجرياتها، لم نتمكن من الظهور بشكل مميز في الشوط الأول، لكننا تمكنا في الشوط الثاني من اللعب بشكل أفضل وتعديل النتيجة رغم أن هدفنا كان تحقيق نقاط المباراة كاملة".

وتابع: "عملنا طوال الأسبوع الماضي بشكل مكثف، ولم نغير الكثير على مستوى الطريقة، لذلك لا بد من مضاعفة الجهد وزيادة العمل وتحقيق هدفنا".

واختتم: "مجموعتنا صعبة، لكنني لا زلت عند كلمتي، سنسعى للتأهل بصدارة المجموعة".

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يذكر أن التعادل منح السعودية المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، بينما تأتي اليمن السعيد في المركز الثالث بنقطتين، بعدما تعادلت في مباراتها الأولى أمام سنغافورة.

بينما تتصدر سنغافورة المجموعة بأربع نقاط، خلفها فلسطين بثلاث نقاط، وتتذيل أوزبكستان دون أي نقاط.