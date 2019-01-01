رينار: استبعدت كنو بسبب وجبة الغداء

الأخضر ظهر بمستوى سيء وتلقى الفرنسي انتقادات لاستبعاد كنو، فما سبب استبعاده؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، سبب استبعاد محمد كنو؛ لاعب الأخضر، عن مواجهة اليمن، موضحًا أنه قرار انضباطي.

الأخضر استهل مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بالتعادل أمام اليمن السعيد بثنائية لكل منهما، على ملعب البحرين الدولي. (طالع تقرير المباراة)

وقال رينار، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نعم استبعاد كنو كان لفرض الانضباط بالفريق، فهو تأخر عن وجبة الغداء، الانضباط فرض على الجميع، وأنا أفعل ما أقول، والانضباط عنواني".

وظهر الأخضر بأداء سيء في أول لقاء رسمي له تحت قيادة الفرنسي، حيث لم يخض معه سوى لقاء وحيد قبل مباراة الليلة، وديًا أمام مالي وانتهت بالتعادل 1-1.

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يذكر أن التعادل منح السعودية المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، بينما تأتي اليمن السعيد في المركز الثالث بنقطتين، بعدما تعادلت في مباراتها الأولى أمام سنغافورة.

بينما تتصدر سنغافورة المجموعة بأربع نقاط، خلفها فلسطين بثلاث نقاط، وتتذيل أوزبكستان دون أي نقاط.