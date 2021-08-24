الزمالك والإنتاج الحربي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، والتي تقام في ستاد الدفاع الجوي

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

الزمالك 2 × 0 الإنتاج الحربي

مباشر لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

إذن الزمالك هو بطل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم للمرة الثالثة عشر في تاريخه.. مبارك لعشاق الزمالك في جميع أنحاء الوطن العربي.

96' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة...

95' طارق حامد ينفذ ركلة الجزاء بتسديدة تصطدم بالعارضة.

93' ركلة جزاااااااااااااااء للزمالك بعد تدخل من السيد الشبراوي على فتوح

93' أمامية لدجلة تصل للبدري في يسار منطقة الجزاء فيقابل الكرة بتسديدة يسارية تصل سهلة ليد أبوجبل.

92' دخول حازم إمام وأحمد فتوح بدلاً من أشرف بنشرقي وأحمد سيد زيزو.

الجونة يسجل الهدف الثاني في مرمى الأهلي، والنتيجة الآن 3-2 للأحمر

88' المثلوثي انطلق بالكرة في اليمين ثم أرسل عرضية على القائم الثاني قابلها بنشرقي برأسية سكنت الشباك.

88' الثاااااااااااااني للزمالك عن طريق بنشرقي

86' استحواذ للزمالك في هذه الأثناء بهدف الحفاظ على هدف الدوري، وتراجع للإنتاج الحربي.

محمد شريف يسجل الهدف الثالث للأهلي في الجونة في هذه الأثناء

81' الجمل يتقدم بالكرة في اليمين ثم يرسل تسديدة تمر بعيدة إلى ضربة مرمى.

75' مصطفى الجمل يدخل بدلاً من حميد ماو

74' دخول أوباما وإسلام جابر بدلاً من إمام عاشور وشيكابالا.

71' ركنية للإنتاج من اليمين تُنفذ بعرضية يقابلها بازوكا برأسية تمر إلى ضربة مرمى.

الأهلي يتقدم في هذه الأثناء على الجونة عن طريق حسين الشحات

67' ثنائية بين زيزو وشيكابالا الذي يصل للكرة بقرب خط الركنية في يمين منطقة الجزاء، فيدور ويعيد الكرة لزيزو الذي يرسل تسديدة يسارية تمر عالية إلى ضربة مرمى.

الأهلي يسجل هدفًا في هذه الأثناء يلغيه الحكم بداعي التسلل، ويستمر التعادل هناك..

66' خطيييييرة للزمالك بكرة أمامية من زيزو تتجه لبنشرقي المواجه للحارس، لكن الكرة تمر منه ويمسكها الغندور.

62' بنشرقي ينفذ الركلة الحرة بتسديدة تصطدم بوجه سوستة المتواجد في الجدار البشري.

الأهلي يتعادل مع الجونة في هذه الأثناء عن طريق علي معلول من ركلة جزاء

61' خطأ للزمالك من مكان خطير على حافة منطقة الجزاء على يسار القوس بعد تدخل من سوستة على شيكابالا.

60' زيزو يرسل عرضية من اليمين يقابلها بنشرقي برأسية تمر بعيدة إلى ضربة مرمى.

59' إبراهيم عبد الخالق يدخل بدلاً من غنام محمد

56' التبديل الأول للزمالك بدخول مروان حمدي بدلاً من سيف الدين الجزيري.

52' زيزوووووووووووو يدخل يمين منطقة الجزاء ويرسل تسديدة أرضية تمر من على يمين الغندور إلى خارج الملعب.

49' شيفو ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية تمر من الجزيري ويبعدها الدفاع.

46' بداية الشوط الثاني..

دخول محمد عبد المجيد وخروج مامادو نياس.

الشوط الأول في مباراة الأهلي والجونة انتهى بتأخر الأحمر بهدفٍ نظيف.

50' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول..

50' علاء سلامة يرسل عرضية من اليمين يبعدها عبد الغني من على رأس البدري.

46' البدري ينفعل بقوة على الحكم، فيجتمع عليه لاعبو الفريقين ويبعداه.

45' تدخل قوي من البدري على زيزو يتحصل على إثره على بطاقة صفراء.

44' شيكابالا يتبادل كرة مع إمام عاشور الذي يضعه في يمين منطقة الجزاء في مواجهة المرمى، فيرسل شيكا كرة بيسراه إلى الداخل تصل سهلة ليد الغندور.

43' خطييييييييييييرة للزمالك بعرضية من اليسار عن طريق بنشرقي، يقابلها الونش برأسية تمر بقرب العارضة إلى ضربة مرمى.

42' ضغط زملكاوي في هذه الأثناء بحثًا عن الثاني.

38' البدري يدخل بالكرة منطقة الجزاء ثم يسقط أمام الونش مطالبًا بركلة جزاء، والحكم يشير لاستمرار اللعب.

37' سلامة ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية تمر من الجميع.

28' استحواذ للزمالك في هذه الأثناء وتراجع للإنتاج الحربي.

22' زيزو يمر بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية يبعدها الدفاع.

19' أمامية للزمالك تصل لبنشرقي الذي يقابل الكرة بتسديدة ساقطة من يسار منطقة الجزاء تمر عالية إلى ضربة مرمى.

14' الفيديو يقرر وجود تسلل على الإنتاج الحربي.

11' اشتباه في لمسة يد على الونش، والحكم يوقف اللعب انتظارًا لقرار غرفة الفيديو.

11' عرضية من اليمين عن طريق سلامة تصطدم بالونش وتصل لنياس الذي يرسل تسديدة تمر إلى ضربة مرمى.

11' عودة للمباراة المستحوذ عليها الإنتاج الحربي والمتفوق فيها الزمالك .

الجونة يسجل في هذه الأثناء في شباك الأهلي...

8' كرة أمامية وصلت للجزيري الذي يرسل عرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء تصل سهلة للدفاع.

6' شيكابالا تقدم بالكرة من وسط الميدان ثم مررها لبنشرقي الذي دخل يسار منطقة الجزاء ثم أرسل عرضية أرضية قابلها زيزو بتسديدة أرضية سكنت الشباك.

6' جووووووووووووووووول للزمالك عن طريق زيزو.

5' مع مرور 5 دقائق الإنتاج هو الأفضل وأكثر استحواذًا.. ما الذي يحدث؟!

2' يبدو أن المباراة ستكون صعبة اليوم على الزمالك مع هذا الإنذار المبكر من الإنتاج.

1' خطورة أولى في المباراة للإنتاج الحربي وصلت للبدري الذي تخلص من الونش ودخل منطقة الجزاء، لكنه سقط بعد تداخل مع عبد الغني ووصلت الكرة سهلة لأبو جبل.

1' بداية المباراة...

📸| إحماء لاعبي الزمالك استعدادًا لملاقاة فريق الإنتاج الحربي في الجولة ٣٣ ضمن منافسات الدوري المصري 🏹



⁦#Zamalek⁩ | ⁦#MostTitledIn20C⁩ | ⁧#الزمالك pic.twitter.com/qu4eQkQ5fp — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 24, 2021

تشكيل الزمالك

يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

طارق حامد - إمام عاشور

أشرف بنشرقي - شيكابالا - أحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيري

تشكيل نادي الزمالك لملاقاة فريق الإنتاج الحربي في الجولة ٣٣ ضمن الدوري المصري 📝 🏹



⁦ #Zamalek ⁩ | ⁦ #MostTitledIn20C ⁩ | ⁧ #الزمالك pic.twitter.com/5Bz1EiS4FL — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 24, 2021

البدلاء: محمد عواد - حازم إمام - أحمد فتوح - محمود علاء - إسلام جابر - يوسف أوباما - أيمن حفني - محمود عبد العزيز - مروان حمدي.

تشكيل الإنتاج الحربي

يبدأ المدرب أحمد كشري بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-4-2

محمد الغندور

علاء سلامة - محمد بازوكا - إسلام جابر - محمد عبد الفتاح

محمد سوستة - حسن ياسين - غنام محمد - أحمد حسن

مصطفى البدري - مامادو نياس

البدلاء: أحمد بوسكا - السيد الشبراوي - معاذ الحناوي - علي فتحي - عبد الرحمن سلامة - إبراهيم عبد الخالق - محمد رمضان - مصطفى الجمل - محمد عبد المجيد.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021

الإنتاج الحربي لا بديل له عن الفوز هو الآخر للحفاظ على أمل البقاء في الدوري المصري الممتاز، حيث يتواجد في المركز قبل الأخير برصيد 26 نقطة، بفارق 6 نقاط عن البنك الأهلي الخامس عشر.

لا يفصل الزمالك عن الفوز بالدوري إلا الانتصار على الإنتاج الحربي، حيث يحتل المركز الأول برصيد 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف.

أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2020-21.