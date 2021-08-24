الأهلي والجونة: مباشر لحظة بلحظة
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الأهلي 0 × 0 الجونة
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
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اختيارات المحررين
تشكيل الجونة:
التشكيل| 4-5-1
محمود الغرباوي
عمرو السعداوي - محمود الجزار - محمد نجيب - لؤي وائل
إسلام عبد النعيم - عمرو بركات - نور السيدمحمد عبد الجواد - أحمد عامر
عمر السعيد
تشكيل الأهلي:
التشكيل| 4-2-3-1
علي لطفي
علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق
عمرو السولية - أليو ديانج
كهربا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات
صلاح محسن
بينما يحتل نادي الجونة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، وسيدخل المباراة دون ضغوط تمامًا، حيث أنه بعيد تمامًا عن مراكز الهبوط.
فاز الأهلي في المباراة الأخيرة في الدوري على المصري بأربعة أهدافٍ لهدفين، وأصبح رصيده 72 نقطة في المركز الثاني، ويحتاج للفوز في المباراة القادمة وانتظار هدية من الإنتاج الحربي بالتعادل أو الفوز على الزمالك، لإبقاء الأمل الضعيف في الفوز باللقب.
أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي والجونة ضمن مباريات الجولة الـ 33 في الدوري المصري الممتاز 2021، والتي تقام في ستاد خالد بشارة.