الأهلي والجونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الأهلي ضد الجونة في الجولة الـ 33 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021

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الأهلي 0 × 0 الجونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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تشكيل الجونة:

التشكيل| 4-5-1

محمود الغرباوي

عمرو السعداوي - محمود الجزار - محمد نجيب - لؤي وائل

إسلام عبد النعيم - عمرو بركات - نور السيدمحمد عبد الجواد - أحمد عامر

عمر السعيد

تشكيل الفريق لمواجهة النادي الاهلي 💪🏼#TheGounies pic.twitter.com/VAsksMuv6u — El Gouna FC (@GounaFC) August 24, 2021

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

علي لطفي

علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق

عمرو السولية - أليو ديانج

كهربا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

صلاح محسن

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري 🦅💪🔥

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/zVJu16xfeU — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 24, 2021

بينما يحتل نادي الجونة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، وسيدخل المباراة دون ضغوط تمامًا، حيث أنه بعيد تمامًا عن مراكز الهبوط.

فاز الأهلي في المباراة الأخيرة في الدوري على المصري بأربعة أهدافٍ لهدفين، وأصبح رصيده 72 نقطة في المركز الثاني، ويحتاج للفوز في المباراة القادمة وانتظار هدية من الإنتاج الحربي بالتعادل أو الفوز على الزمالك، لإبقاء الأمل الضعيف في الفوز باللقب.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي والجونة ضمن مباريات الجولة الـ 33 في الدوري المصري الممتاز 2021، والتي تقام في ستاد خالد بشارة.