مبادئ كرويف وراء رفض نجله تدريب برشلونة

الكشف عن السبب وراء رفض جوردي كرويف تدريب برشلونة

قيادة برشلونة ولو لمجرد مباراتين حلم ينتظره الجميع، لكن بالنسبة لجوردي كرويف، ابن أسطورة النادي، يوهان كرويف ومستشار الرئيس الحالي الأمر مختلف.

برشلونة يعيش أيامًا عاصفة هذا الموسم، وأقال مؤخرًا مدربه رونالد كومان بعد سلسلة من النتائج السيئة كان آخرها الخسارة من رايو فاييكانو الأربعاء الماضي بالدوري.

النادي لم يقم حتى الآن بالتعاقد مع مدرب جديد، واكتفى بالإعلان عن تعيين سيرجي بارجوان كمدير فني مؤقت، وسط أنباء حول قدوم تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري بدلًا من كومان.

هل كان جوردي كرويف قريبًا من تدريب برشلونة؟

في وقت سابق خرج جوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني في تصريحات أثناء المؤتمر الصحفي لتعيين سيرجي بارجوان مدربًا مؤقتًا للفريق، وقال: "جوردي لم يرغب في تدريب برشلونة أبدًا، بسبب علاقته مع كومان".

وهو الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول عدم رغبة الهولندي لقيادة برشلونة في الوقت الحالي، لتكشف صحيفة "سبورت" في تقرير لها عن ذلك.

ما هو السبب الذي دفع كرويف لرفض تدريب برشلونة؟

يتمتع جوردي كرويف بعلاقة صداقة قوية مع رونالد كومان ممتدة منذ أكثر من 20 عامًا، ويعتبر أن خلافته في تدريب برشلونة بمثابة الخيانة.

وحسب ما نشرته "سبورت" فإن مبادئ نجل الأسطورة يوهان كرويف منعته من الإطاحة بكومان والقدوم في محله، وهو ما كان يفسر إصراره أيضًا على تجديد الثقة بمواطنه.

ليس هذا فحسب، فوفقًا لـ"سبورت" فإن الهولندي لم يرغب في حرق نفسه وقدراته التدريبية مع وضع الفريق الحالي، فالثقل الذي يحمله بسبب اسم والده يمنعه من ذلك، بالإضافة إلى أنه يريد أن يصنع اسمه الخاص في عالم التدريب ويرى أن دوره في الجهاز الفني له مستقبل.

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