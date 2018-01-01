مبابي يُوقع على الهدف الـ100 مع باريس سان جيرمان!

رقم مذهل للمهاجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

سجل كيليان مبابي هدف باريس سان جيرمان الوحيد ضد نانت في مباراة الجولة الـ18 من الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز متصدر البطولة بهدف دون رد.

وبهذا الهدف يكون مبابي قد أنهى عام 2018 بإحراز 34 هدفًا مع باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، بزيادة هدف واحد فقط عما سجله عام 2017 لكن مع مباراتين أقل.

وبهذا الهدف، حقق المهاجم صاحب الـ20 عامًا رقمًا مذهلًا مع ناديه الفرنسي، إذ وصل للهدف الـ100 الذي يُوقع عليه لصالح باريس سان جيرمان، سواء بالتسجيل أو منح التمريرة الحاسمة.

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إذ خاض مبابي 123 مباراة بقميص أثرياء فرنسا، سجل خلالهم 64 هدفًا وصنع 36، مما يجعله يترك بصمته على هدف كل 81.8 دقيقة من اللعب.

يُذكر أن مبابي انضم لفريق العاصمة الفرنسية صيف 2017 قادمًا من موناكو الذي قدم معه موسمًا قويًا لفت إليه العديد من الأنظار لكنه اختار باريس سان جيرمان، ومرشح حاليًا للانتقال لصفوف ريال مدريد.