مودريتش: 2018؟ لا يُمكنني طلب المزيد!

لاعب وسط ريال مدريد يتحدث عن الفوز بنهائي كأس العالم للأندية أمام العين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد عام 2018 بالرائع والخالد في ذاكرته، مؤكدًا أنه لا يستطيع طلب المزيد.

وتُوج مودريتش خلال العام القريب من نهايته بجائزة أفضل لاعب في أوروبا ثم جائزة الأفضل من الفيفا بجانب الكرة الذهبية من فرانس فوتبول، وحصد كذلك لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد ووصافة كأس العالم مع منتخب كرواتيا، وأخيرًا نجح اليوم مع ناديه الإسباني بالفوز بكأس العالم للأندية بعد تفوقهم على العين الإماراتي.

وحصد الريال لقبه الثالث على التوالي لكأس العالم للأندية بعدما هزم العين بأربعة أهداف مقابل هدف سجل مودريتش أحدهم، وقد قال عقب المباراة "لقبنا مباراة جدية منذ الدقيقة الأولى، وأنا سعيد جدًا. لقد فزنا باللقب الثالث على التوالي وهذا يمنحنا ثقة كبيرة للستقبل".

وأضاف عن الهدف الذي أحرزه من تسديدة بعيدة "لا أعلم، أشعر أنني ألعب بطولة جيدة، أحيانًا أحصل على فرص للتسديد لكني لا أسدد، اليوم سددت وأنا سعيد بالهدف. هو هدفي الأول هذا الموسم وآمل بالمزيد".

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"تسجيل المزيد من الأهداف؟ الجميع يطلب مني التسديد أكثر لكني أحب التمرير لزملائي. لا أسدد كثيرًا، صحيح، لكني أسجل حين أسدد. علي المحاولة أكثر، لكن هذا لا يُمثل هاجسًا لي. مساعدة الفريق هو ما يهمني أكثر".



وأتم تصريحاته لقناة ريال مدريد الرسمية بالقول عن عام 2018 "كان عامًا لا يُنسى بالنسبة لي، كان مثاليًا. هذا العام سيحظى بمكان خاص في أجندتي، لا أستطيع أن أطلب المزيد من 2018".