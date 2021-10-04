مبابي يهاجم الخليفي: أمر مخيف عندما يقول رئيسك إنك لن ترحل مجانًا أبدًا!

أخيرًا مبابي يكسر صمته..

كسر كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان صمته معترفًا بعدم تقبله للتصريحات التي أدلى بها ناصر الخليفي، في الصيف، بأنه لن يتركه يرحل مجانًا أبدًا.

ريال مدريد حاول ضم مبابي أكثر من مرة في الميركاتو الصيفي الأخير، إلا أن إدارة باريس سان جيرمان رفضت التخلي عن اللاعب.

عقد النجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان يمتد حتى يونيو 2022، وإذا لم يمدد تعاقده في "حديقة الأمراء" فسيمتلك الحق في التوقيع لأي نادٍ يريده بداية من يناير المقبل

الحرب الكلامية بدأت .. ماذا قال الخليفي وكيف رد مبابي؟

خرج الخليفي في يونيو الماضي للتأكيد على أنه لن يترك مبابي يرحل في يناير المقبل أو مجانًا مع نهاية الموسم، رغم أن اللاعب وقتها سيكون سيد قراره.



وقال الخليفي في تصريحات نشرتها "ليكيب" حينها: "سأكون واضحًا جدًا، سيبقى كيليان مبابي في باريس ولن نبيعه أبدًا ولن نجعله يغادر مجانًا".

ليرد مبابي على تصريحاته، من خلال المقابلة التي أجراها مع محطة "RMC"، وقال: "إنه أمر مخيف عندما يقول رئيسك إنك لن ترحل مجانًا أبدًا، عندما سمعت ذلك، اندهشت بشدة، وقلت لنفسي: إذًا ما الذي سيحدث هنا الآن؟".

مقابلة مبابي مع المحطة الفرنسية ستبث بالكامل، غدًا الثلاثاء، لكن تم تصفية بعض المقتطفات من المقابلة المثيرة للجدل، والتي أفادت بعض الصحف الفرنسية إنها لم تتم بمشورة إدارة الفريق الباريسي.

هل هذه المرة الأولى التي يتهاوش فيها مبابي والخليفي بالكلام؟

ليست هذه هي المرة الأولى التي يستفز فيها مبابي والخليفي بعضهما البعض عبر وسائل الإعلام، حيث صرح مبابي في يونيو، وقال: "إنه يتطلع إلى اللاعبين الذين سيحضرهم رئيسه للنادي في الموسم الجديد".

ليرد عليه الرئيس القطري علنًا: "أنه ليس من اختصاص اللاعبين تحديد التعزيزات التي يجب على النادي الالتزام بها".

إجابته أجبرت الفرنسي حينها لتقديم بعض التفسيرات أثناء الاستعدادت ليورو 2020: "لم أطلب من الرئيس أو ليوناردو أي لاعب، أنا لاعب كرة قدم بسيط ، ويجب أن أكون راضيًا عن الملعب، ولم أطلب أبدًا لاعبًا واحدًا من باريس سان جيرمان".

ما موقف باريس سان جيرمان من تصريحات مبابي؟

حسب ما ورد عن شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية فإن كلمات مبابي ووقعت كالصاعقة في "حديقة الأمراء"، بعدما رأت إدارة النادي أن نجم الفريق أكد الشائعات التي انتشرت بشأنه في الأشهر الماضية.

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