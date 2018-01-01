مبابي: نيمار ليس بحاجة للتدريبات من أجل التألق

المهاجم البرازيلي لم يظهر كثيراً مع باريس قبل المواجهة الحاسمة ضد النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا

يرى المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، أن زميله نيمار، لا يحتاج للعمل بشكل كبير في التدريبات من أجل التألق.

الدولي البرازيلي لعب 57 دقيقة فقط مع باريس هذا الشهر، لمعاناته من إصابة عضلية وأبعدته عن مباريات الفريق.

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ومع ذلك يستعد نيمار للظهور مع باريس في المواجهة الحاسمة أمام النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء.

ولا يشعر مبابي من القلق على زميله حيث قال:"نحن نعمل بشكل جيداً معاً، ونشعر بالحظ الشديد لتواجد نيمار في الفريق".

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(📸: @fifacom_ar) pic.twitter.com/ND7l7x7BC5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

وأضاف:"سنرى الجودة التي يمتلكها لمساعدتنا على الفوز، حتى مع عدم تدربه كثيراً، فهي ليست مشكلة للاعب مثله".

وتمثل مواجهة النجم الأحمر مهمة مصيرية لباريس، حيث يحتاج للفوز ولا شيء غيره للوصول لمرحلة خروج المغلوب.

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ويحتل باريس المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بـ8 نقاط، بفارق نقطة عن نابولي المتصدر، بينما يبتعد عن ليفربول الثالث بنقطتين.

النجم الأحمر سيحاول اللعب أملاً في الفوز للتاهل للدوري الأوروبي حيث يمتلك 4 نقاط، منتظراً هزيمة ليفربول من نابولي على ملعب أنفيلد.