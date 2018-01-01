هازارد: أعشق ريال مدريد ولا أريد الندم بعد نهاية مسيرتي

الجناح البلجيكي يعود مرة أخرى ليثير الجدل حول مستقبله مع البلوز بعد نهاية الموسم الحالي

عاد الجناح البلجيكي إدين هازارد، ليؤكد مرة أخرى عشقه لنادي ريال مدريد الإسباني، وسط احتمالات رحيله عن تشيلسي.

هازارد ينتهي عام ونصف على عقده مع البلوز، مع تعثر تام في مفاوضات التوقيع على عقد جديد، بناء على رغبة اللاعب.

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وفي حوار له على راديو مونت كارلو، بأحد البرامج التي يقدمها النجم الفرنسي السابق كريستوف دوجاري، تحدث هازارد مرة أخرى عن عشقه لريال.

وقال البلجيكي:"أنت تعرفني جيداً، دائماً ما أحببت ريال مدريد حتى قبل زين الدين زيدان".

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(📸: @fifacom_ar) pic.twitter.com/ND7l7x7BC5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

وأضاف:"سنرى ماذا سيحدث بعد نهاية الموسم الحالي، لايزال أمامي بعض الوقت من عقدي".

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وأما عن علاقته بمدربه ماوريزيو ساري:"تفكيره يشبه تفكيري بكرة القدم، عائلتي هنا في لندن، ولكني لا أريد الندم بعد نهاية مسيرتي، سأتخذ قراري النهائي لكن لا أعلم متى بالضبط".

جدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية أكدت أن تشيلسي لا يمانع بيع صاحب الـ27 عاماً، ولكن بمقابل يصل إلى 170 مليون يورو.