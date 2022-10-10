"مبابي الغاضب يشعر بالغيرة من تألق هالاند"

نجم باريس سان جيرمان السابق يرى أن مبابي متأثر بشدة من تألق هالاند مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي.

ترى لاروي بوليو نجمة باريس سان جيرمان الفرنسي السابقة أن كيليان مبابي يشعر بالغيرة من تألق النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

مبابي لا يعيش أفضل مواسمه في باريس سان جيرمان، حيث تراجع إنتاجه بشكل ملحوظ على أرض الملعب، كما تشير التقارير إلى أنه دخل في عدة أزمات مع البرازيلي نيمار، والمدرب كريستوف جالتييه.

وقام مبابي بعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ريمس في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي بنشر رسالة غامضة على شبكات التواصل الاجتماعي، أشار فيها إلى أنه ليس راضيًا عن الدور الذي يشغله مع فريق العاصمة الفرنسية.

وأصبحت المقارنة بين مبابي وهالاند أمرًا مكررًا في الآونة الأخيرة، حيث انفجر اللاعبان في نفس الوقت تقريبًا وبطريقة مذهلة، ويُنظر إليهما على أنهما سيصبحان محور الصراع القادم على الألقاب الفردية والجماعية لخلافة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

مبابي يشعر بالغيرة من هالاند!

ترى بوليو، وأثناء حديثها مع قناة "كنال +" الفرنسية، أن موقف مبابي مرتبط بحقيقة أنه يشعر بالغيرة مما يفعله هالاند مع مانشستر سيتي.

وقالت لاعب باريس سان جيرمان السابقة: "لست من المعجبين بالشبكات الاجتماعية والتواصل بهذه الطريقة، مهما حدث سيطرح الجميع الأسئلة الآن".

وأضافت: "أعتقد أن مبابي يشعر بالإحباط، حيث يرى أن هالاند يحقق نجاحًا كبيرًا في إنجلترا، ربما يكون ذلك هو السبب".

واختتمت بوليو: "لا أعتقد أن مبابي يلعب دورًا محوريًا في باريس سان جيرمان في الوقت الحالي".

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ما الذي يبحث عنه مبابي؟

لم تكن بوليو الشخص الوحيد الذي استنكر سلوك مبابي الفردي، حيث انضم إليها الصحفي فيليب كارايون في قناة "كنال +".

وقال كارايون: "إنه يفعل ذلك عن عمد لناديه، لكن ما الذي يبحث عنه؟ تحدٍ جديد أم ماذا؟".

وأضاف: "إلى متى ستستمر هذه القصة؟ طوال الموسم؟ هل يمكننا المضي قدمًا أم أننا سنستمر في تكرار ذلك الأمر إلى الأبد؟".

مبابي ارتبط خلال الصيف الماضي بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، وكان قريبًا للغاية من إتمام ذلك مع انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، قبل أن يقرر التجديد مع باريس سان جيرمان حتى 2025.