رسالة إلى جالتييه؟ مبابي يثير الجدل حول شعوره بالراحة مع باريس من جديد

هل يحاول مبابي الضغط على جالتييه؟

يبدو أن نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، قد أراد أن يؤكد الشائعات المنتشرة حول المركز الذي يود المشاركة فيه بصورة أساسية مع ناديه الفرنسي.

وكان كيليان قد تحدث من قبل وألمح إلى تفضيله اللعب في المنتخب الفرنسي لأنه يشعر بالراحة، وتحدث البعض عن حبه للمشاركة بجوار مهاجم مثل أوليفييه جيرو، واستغلاله للتحرك بحرية.

ماذا حدث؟

نشر مبابي صورة له على موقع إنستجرام وكتب عليها "Pivotgang#"، وهي العبارة التي كان استخدمها البعض لدعم النجم الفرنسي في المطالبة بشعوره بالحرية أكثر مع باريس.

وانتشر وسم Pivotgang# في فرنسا مؤخراً على شبكات التواصل الاجتماعي لتأييد النجم الشاب بخصوص مركزه، في أعقاب تلميحاته بالراحة مع المنتخب عن ناديه بسبب مركزه كجناح ووجود رأس حربة صريح.

وخرجت تقارير مؤخراً تشير إلى أن مبابي كان يفضل انضمام روبرت ليفاندوفسكي لبي إس جي من أجل الحصول على حرية أكثر في الخط الأمامي.

هل يغير جالتييه من أسلوب باريس؟

في الفترة الماضية تحسن شكل الفريق العاصمي بصورة ممتازة بعد أن عانى الأمرين بالموسم الماضي مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وبعد أن توصل كريستوف جالتييه للتركيبة المثالية التي استطاعت أن تستغل إمكانيات عناصر فريقه، من الصعب أن يتراجع عنها لحساب شكل آخر.

وبالتالي فمن المستبعد أن يحاول جالتييه إسعاد مبابي على حساب الفريق ونجاح المنظومة في الفترة المقبلة، بل من المرجح أن يتكيف الأخير على نمط اللعب.