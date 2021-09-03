مبابي "احترم" إصرار ريال مدريد وباريس سان جيرمان لم يفقد الأمل!

هل يصل إلى الملكي قريبًا؟

مشاعر جيدة يكنها كيليان مبابي لريال مدريد في الوقت الراهن، بعدما أظهرت الإدارة إصرارًا كبيرًا على التعاقد معه رغم تعنت باريس سان جيرمان خلال السوق الصيفية الأخيرة.

ويمتد عقد مبابي الحالي مع بي آس جي حتى صيف 2022، وعلى الرغم من أن بمقدوره التفاوض والتوقيع مجانًا أينما أراد بداية من يناير المقبل، إلا ان باريس رفض بيعه في الصيف المنقضي.

ووفقًا لما قالته صحيفة "آس" فإن مبابي كان واضحًا مع مسؤولي باريس في أنه يريد الرحيل، غير أن هذا لم يمنع إدارة ناصر الخليفي من الإبقاء عليه والهدف هو إقناعه بالتجديد.

لكن في الوقت نفسه، يقدر مبابي كثيرًا تمسك إدارة فلورنتينو بيريز بالتعاقد معه والعرض الضخم الذي تخطى حاجز 200 مليون يورو لأجله، وقد يكون ذلك شرارة لتأكيد وصول الفرنسي لسانتياجو برنابيو العام المقبل.

في الوقت نفسه، حذرت صحيفة "آس" ريال مدريد من التراخي أو اعتبار أن الأمور منتهية لصالحهم، حيث يظل باريس سان جيرمان من أقوى الأندية على الإطلاق ويمتلك القدرة فعليًا على تغيير قناعة اللاعب.

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باريس لن يستخدم فقط حجة الأموال لأنها لا تكفي في حالة مبابي، بل بالنظر إلى المشروع الرياضي الحالي، يبدو فريق ماوريسيو بوتشيتينو لا يُقهر تقريبًا وفي طريقه للتسيد على كافة أوروبا.

على أي حال، ريال مدريد سيُرضي مبابي على كافة الصعيدين، المادي والرياضي، بالنظر إلى أنه سيكون أكثر اللاعبين تقاضيًا للرواتب العاصمة الإسبانية، مع العمل على ضم نخبة لاعبي أوروبا في العام المقبل.