ما هي فانتازي الدوري السعودي؟ وما طريقة اللعب؟

كل ما تحتاج إلى معرفته حول فانتازي الدوري السعودي، وكيفية إنشاء فريقك واستخدام خواص اللعبة.

أصبح الدوري السعودي في السنوات الأخيرة الدوري الأقوى في الوطن العربي والشرق الأوسط، بعد انضمام مجموعة من أفضل اللاعبين إليه وتطور الفرق بشكلٍ عام.

بعد ظهور قنوات SSC بداية الموسم الماضي وحصولها على حقوق الدوري، أطلقت مع بداية الموسم الجديد لعبة الفانتازي.

اعتاد جمهور كرة القدم على لعب فانتازي الدوري الإنجليزي، وستكون لعبة الدوري السعودي محاكية لها، لكن هناك بعض الاختلاف.

وفي هذا التقرير، نتعرف على كل شيء عن لعبة فانتازي الدوري السعودي، ما هي وكيف يمكنك لعبها وأكثر.

ما هي لعبة فانتازي الدوري السعودي؟

لعبة فانتازي الدوري السعودي هي لعبة محاكية لفانتازي الدوري الإنجليزي، حيث تُمكنك من لعب دور المدير الفني بعد اختيار فريقك.

يتواجد 11 لاعباً في التشكيل الأساسي، فيما يتكون الفريق كاملاً من 18 لاعبًا.

ما هي طريقة التسجيل في فانتازي الدوري السعودي؟

صدرت لعبة فانتازي الدوري السعودي بصورة تجريبية، وهي متاحة فقط على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد وIOS.

اضغط هنا لتحميل تطبيق فانتازي الدوري السعودي..

بعد تحميل التطبيق والدخول عليه، يجب عليك أولاً تسجيل الحساب الخاص بك، ومن ثم البدء في إنشاء فريقك واختيار لاعبيك.

كيف تحتسب نقاط فانتازي الدوري السعودي؟

يساعد مزود بيانات أوبتا في تحديد نقاط اللاعبين، وتتراوح عادةً من 10 إلى 100، ولا يعتمد فقط على الإسهامات المباشرة مثل التسجيل والصناعة فقط.

الاستحواذ على الكرة من ضمن العوامل المساعدة، كذلك الإغلاق والتمريرات في وسط الميدان، أيضًا تحركات الحارس في المرمى وأكثر.

سيتم اختيار خصمك مع بداية كل جولة بشكلٍ عشوائي، وستنافسه مباشرةً والفائز هو الحاصل على عدد أكبر من النقاط.

ما هي مميزات لعبة فانتازي الدوري السعودي؟

هناك مجموعة من الميزات المتواجدة في فانتازي الدوري السعودي، الأولى في سوق الانتقالات، حيث يمكنك إجراء تعديلات على تشكيلتك في أي وقت حتى انطلاق المباراة الأولى من كل جولة.

ويمكنك كذلك شراء لاعبين لعدد معين من المباريات، قم رحيلهم، كما ستتمكن من إجراء تعديلات على تشكيلتك أثناء المباريات، بإدخال لاعبين من الاحتياط للتشكيل الأساسي وغير ذلك.

Shahid

ما هي بطاقات فانتازي الدوري السعودي؟

هناك مجموعة من البطاقات التي يمكنك الاعتماد عليها في اللعبة، وهي كالتالي..

بطاقة القبطان

بطاقة القبطان مماثلة لاختيار قائد لفريقك في فانتازي الدوري الإنجليزي، وتزيد من نقاط اللاعب بنسبة 30%.

بطاقة التغيير

هذه البطاقة يتم استخدامها في حال تواجد لاعب في قائمة الاحتياط لفريقك وحصوله على عدد كبير من النقاط، وحينها ستتمكن من إدخال اللاعب بشرط أن تكون قبل الدقيقة 75 من المباراة.

بطاقة الساحر

في حالة وجود لاعب في تشكيلتك أصيب قبل المباراة أو خلالها أو لم يشارك، ستمكنك بطاقة الساحر من الحصول على نقاطه من خلال احتساب متوسط نقاطه خلال الجولات السابقة.

سيتوجب عليك استخدام هذه البطاقة قبل الدقيقة 75 أيضًا من المباراة.

بطاقة تشكيلة حرة

ستمكنك بطاقة تشكيلة حرة من لعب الجولة دون التقيد بالمراكز، أي أنه يمكنك اختيار 10 لاعبين في الهجوم على سبيل المثال، دون تواجد وسط أو دفاع، لكن يجب تواجد حارس مرمى.

بطاقة الجاسوس

ميزة بطاقة الجاسوس هي مقدرتك على رؤية تشكيلة خصمك الأساسية، وفي هذه الحالة سيحصل اللاعب المستخدمة ضده على 10 نقاط إضافية.

بطاقة الكشاف

ستمكنك هذه البطاقة من الاستفادة للعروض المختلفة اليومية كاملةً، ويكون عددها 6، نصفها يمكنك رؤيته مجانًا، والنصف الآخر لا يُفتح إلا ببطاقة الكشاف.