جدول مباريات الدوري السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

يبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الخميس 25 أغسطس 2022 ومنتظر أن تكون النسخة الجديدة نسخة قوية.
فاز الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي بعد سيناريو درامي خطف اللقب من الاتحاد في الأمتار الأخيرة.
وكانت المفاجأة الموسم الماضي بهبوط الأهلي بجانب الفيصلي والحزم، وصعدت فرق الخليج والعدالة والوحدة,
يتأهل من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فريقين إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا مباشرةً، ويلحق بهما صاحب المركز الثالث وبطل الكأس من الملحق، فيما تهبط آخر 3 فرق في جدول الترتيب مع نهاية الموسم.
وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري السعودي 2022-2023، القنوات الناقلة والترتيب...
🚨 لجنة المسابقات برابطة #الدوري_السعودي_للمحترفين تُصدر جدول الدور الأول من الموسم الرياضي 2022-2023م. https://t.co/Inum06k57d pic.twitter.com/DzyLDqVNcw— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 4, 2022
ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، جدول المباريات والقنوات الناقلة
جدول ترتيب الدوري السعودي 2023
الترتيب
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
العدالة
0
0
0
0
0
0
0
0
2
الفيحاء
0
0
0
0
0
0
0
0
3
أبها
0
0
0
0
0
0
0
0
4
النصر
0
0
0
0
0
0
0
0
5
الوحدة
0
0
0
0
0
0
0
0
6
الاتفاق
0
0
0
0
0
0
0
0
7
الاتحاد
0
0
0
0
0
0
0
0
8
الفتح
0
0
0
0
0
0
0
0
9
الخليج
0
0
0
0
0
0
0
0
10
الباطن
0
0
0
0
0
0
0
0
11
التعاون
0
0
0
0
0
0
0
0
12
الطائي
0
0
0
0
0
0
0
0
13
الشباب
0
0
0
0
0
0
0
0
14
الرائد
0
0
0
0
0
0
0
0
15
الهلال
0
0
0
0
0
0
0
0
16
ضمك
0
0
0
0
0
0
0
0
ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي 2023؟
كانت مباريات الدوري السعودي في الموسمين السابقين تُنقل على القنوات الرياضية السعودية، لكن هناك مجموعة قنوات جديدة كليًا ستنقله هذا الموسم.
قنوات SSC أصبحت الناقل الحصري لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويمكنك متابعته عليها مجانًا بتقنية SD، أما إذا رغبت في مشاهدة مباريات الدوري السعودي بتقنية HD، فعليك اقتناء جهاز GOBX.
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يمكنك أيضًا متابعة الدوري السعودي مجانًا عبر الإنترنت عن طريق شاهد وذلك بتقنية SD، ولمتابعته بتقنية HD عليك الاشتراك في شاهد VIP .
جدول مباريات الدوري السعودي 2022-23 - الجولة الثانية
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
الباطن - الفتح
الأربعاء 31 أغسطس 2022،
ملعب نادي الباطن
الهلال - الفيحاء
الأربعاء 31 أغسطس 2022،
الأمير فيصل بن فهد
الرائد - الوحدة
الخميس 1 سبتمبر 2022،
مدينة الملك عبدالله الرياضية
أبها - الشباب
الخميس 1 سبتمبر 2022،
مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
الطائي - العدالة
الجمعة 2 سبتمبر 2022،
مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية
ضمك - الخليج
الجمعة 2 سبتمبر 2022،
مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
التعاون - النصر
السبت 3 سبتمبر 2022،
مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية
الاتحاد - الاتفاق
السبت 3 سبتمبر 2022،
مدينة الملك عبدالله الرياضية
جدول مباريات الدوري السعودي 2022-2023 - الجولة الأولى
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
الفيحاء - ضمك
الخميس 25 أغسطس 2022،
مدينة المجمعة الرياضية
الخليج - الهلال
الخميس 25 أغسطس 2022،
الأمير محمد بن فهد
الاتفاق - الطائي
الجمعة 26 أغسطس 2022،
الأمير محمد بن فهد
العدالة - الاتحاد
الجمعة 26 أغسطس 2022،
مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
الشباب - الباطن
الجمعة 26 أغسطس 2022،
الأمير فيصل بن فهد
الفتح - التعاون
السبت 27 أغسطس 2022،
مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
النصر - الوحدة
السبت 27 أغسطس 2022،
مرسول بارك
أبها - الرائد
السبت 27 أغسطس 2022،
مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
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