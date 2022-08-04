جدول مباريات الدوري السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022-2023 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

يبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الخميس 25 أغسطس 2022 ومنتظر أن تكون النسخة الجديدة نسخة قوية.

فاز الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي بعد سيناريو درامي خطف اللقب من الاتحاد في الأمتار الأخيرة.

وكانت المفاجأة الموسم الماضي بهبوط الأهلي بجانب الفيصلي والحزم، وصعدت فرق الخليج والعدالة والوحدة,

يتأهل من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فريقين إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا مباشرةً، ويلحق بهما صاحب المركز الثالث وبطل الكأس من الملحق، فيما تهبط آخر 3 فرق في جدول الترتيب مع نهاية الموسم.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري السعودي 2022-2023، القنوات الناقلة والترتيب...

ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، جدول المباريات والقنوات الناقلة

جدول ترتيب الدوري السعودي 2023

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 العدالة 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الفيحاء 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أبها 0 0 0 0 0 0 0 0 4 النصر 0 0 0 0 0 0 0 0 5 الوحدة 0 0 0 0 0 0 0 0 6 الاتفاق 0 0 0 0 0 0 0 0 7 الاتحاد 0 0 0 0 0 0 0 0 8 الفتح 0 0 0 0 0 0 0 0 9 الخليج 0 0 0 0 0 0 0 0 10 الباطن 0 0 0 0 0 0 0 0 11 التعاون 0 0 0 0 0 0 0 0 12 الطائي 0 0 0 0 0 0 0 0 13 الشباب 0 0 0 0 0 0 0 0 14 الرائد 0 0 0 0 0 0 0 0 15 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 16 ضمك 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي 2023؟

كانت مباريات الدوري السعودي في الموسمين السابقين تُنقل على القنوات الرياضية السعودية، لكن هناك مجموعة قنوات جديدة كليًا ستنقله هذا الموسم.

قنوات SSC أصبحت الناقل الحصري لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويمكنك متابعته عليها مجانًا بتقنية SD، أما إذا رغبت في مشاهدة مباريات الدوري السعودي بتقنية HD، فعليك اقتناء جهاز GOBX.

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يمكنك أيضًا متابعة الدوري السعودي مجانًا عبر الإنترنت عن طريق شاهد وذلك بتقنية SD، ولمتابعته بتقنية HD عليك الاشتراك في شاهد VIP .

جدول مباريات الدوري السعودي 2022-23 - الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب الباطن - الفتح الأربعاء 31 أغسطس 2022،

18:55 السعودية، 17:55 مصر ملعب نادي الباطن الهلال - الفيحاء الأربعاء 31 أغسطس 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر الأمير فيصل بن فهد الرائد - الوحدة الخميس 1 سبتمبر 2022،

19:00 السعودية، 20:00 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية أبها - الشباب الخميس 1 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية الطائي - العدالة الجمعة 2 سبتمبر 2022،

19:00 السعودية، 20:00 مصر مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية ضمك - الخليج الجمعة 2 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية التعاون - النصر السبت 3 سبتمبر 2022،

19:00 السعودية، 20:00 مصر مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية الاتحاد - الاتفاق السبت 3 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية

جدول مباريات الدوري السعودي 2022-2023 - الجولة الأولى