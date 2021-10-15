ما هي طرق وأسعار شراء تذاكر مباراة الاتحاد وضمك؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الاتحاد ضد ضمك في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22

يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على ضمك، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

الاتحاد يريد مواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم، وسيدخل المباراة منتشيًا بفوزه على الأهلي في ديربي جدة بهدفين دون رد، وسيعمل على الحفاظ على صدارة الترتيب واستكمال سلسلة الانتصارات والاستقرار الذي يعيشه هذا الموسم.

أما ضمك يعيش موسمًا استثنائيًا، فبعد مرور سبع جولات، نجح في الفوز بأربع مباريات ويحتل المركز الثاني من ترتيب الدوري وبفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر، وسيريد الخروج بنقاط المباراة كاملة، لخطف الصدارة من العميد.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

بالتأكيد ستكون مباراة منتظرة وقوية بين الفريقين، وإذا كنت ترغب في حضورها من الملعب، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الاتحاد وضمك.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد وضمك؟

أعلن نادي ضمك عن طرح تذاكر مباراته أمام الاتحاد فقط عبر الموقع الرسمي للنادي، ويمكنك الدخول عليه من هنا

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد وضمك؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد وضمك من 30 ريال سعودي، وقُسمت المدرجات إلى 7 فئات أغلاها تبلغ قيمته 100 ريال.

الفئة السعر عوائل A 30 ريال درجة أولى ضمك 50 ريال C درجة أولى اتحاد 50 ريال D درجة أولى اتحاد 50 ريال موحد اتحاد 30 ريال موحد ضمك 30 ريال ممتاز 100 ريال

ما هي شروط حضور مباراة الاتحاد وضمك؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة الاتحاد وضمك، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

ما هو موعد مباراة الاتحاد وضمك؟

موعد مباراة الاتحاد وضمك هو يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الـ 18:25 بتوقيت السعودية.