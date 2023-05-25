ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

أحمد الغنام
Hilal - Ittihad Roshen Saudi Pro LeagueAl-Hilal Twitter
أبها vs الهلالدوري روشن السعوديالهلالأبها

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة أبها والهلال في الجولة 29 لمنافسات دوري روشن السعودي 2022-23..

يستضيف استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية مباراة أبها والهلال، والتي تقام لحساب الجولة 29 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

الهلال يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز بعد الخسارة الصادمة في الجولة الماضية أمام العدالة، من أجل محاولة إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة.

أما أبها، صاحب الأرض، فيعانى هو الآخر من النتائج المتذبذبة، حيث خسر آخر مبارياته أمام ضمك، ويسعى إلى الفوز من أجل تحسين مركزه في دوري روشن.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة وخصوصًا الهلاليين، وفي السطور التالية نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة أبها والهلال في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

أعلن نادي أبها عن طرح تذاكر مباراته ضد الهلال في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2022-232 عبر منصة hadir.

سيتعين عليك تسجيل الدخول بعد فتح الموقع ومن ثم بدء شراء تذاكر المباراة.

لشراء تذاكر مباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 اضغط هنا.

ما هي أسعار تذاكر مباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم إعلان أسعار تذاكر مباراة أبها والهلال في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2022-23 وتبدأ من 10 ريالات سعودية حسب نوع التذكرة ومكان الحضور.

الفئةالسعر
الدرجة الموحدة10 ريالات سعودية
درجة العوائل10 ريالات سعودية
الدرجة الأولى50 ريال سعودي
الدرجة الممتازة100 ريال سعودي
المنصة500 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة أبها والهلال في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم السبت 27 مايو 2023 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
أبها - الهلالالسبت 27 مايو 2023،
21:00 السعودية ومصر		SSC مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

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