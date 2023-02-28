ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الوحدة والهلال والتي تقام لحساب الجولة 19 في موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يحتضن استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية مباراة هامة تجمع بين الوحدة والهلال ضمن منافسات الجولة 19 من موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

الهلال يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، متخلفًا بـ 11 نقطة كاملة عن النصر المتصدر ولكن له 3 مباريات مؤجلة.

ويملك "الزعيم" في رصيده 32 نقطة منذ بداية الموسم الحالي في دوري روشن السعودي، وقدم مستويات مبهرة في دوري أبطال آسيا الذي وصل إلى محطته الأخيرة.

أما الوحدة فيحتل المركز الـ 13 في جدول ترتيب دوري روشن وله 19 نقطة.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور المباراة المرتقبة وخصوصًا الهلاليين، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23.

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ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الوحدة والهلال في الجولة 19 من دوري روشن السعودي 2022-23 عبر منصة مكاني..

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

نادي الوحدة أعلن عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن أسعار تذاكر مباراته أمام الهلال، وتتراوح أسعار التذاكر بين 35 و200 ريال سعودي، حسب الفئة المخصصة للتذكرة.

ما هو موعد مباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الوحدة والهلال في الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي 2022-23 هو الخميس 2 مارس 2023، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.