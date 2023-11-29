ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض بـ دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض بـ دوري روشن السعودي 2023-2024..

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يحل النصر ضيفًا على الهلال في ديربي الرياض لحساب الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024.

اللقاء يمثل فرصة للهلال كي يغرد بعيدًا في الصدارة، إذا ما فاز على النصر الوصيف والذي يبعد عنه بفارق أربع نقاط.

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أما بالنسبة للنصر فتعد تلك المباراة فرصة مثالية للاقتراب أكثر من الهلال والوصول إلى بعد نقطة واحدة منه واشتعال حرب الصدارة والمنافسة على اللقب.

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024..

ديربي الرياض: موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض بـ دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تم طرح تذاكر مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر منصة "غرينتا هب".

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض بـ دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 من 30 ريالًا سعوديًا وتصل إلى 4000 ريال حسب فئة التذكرة.

خلف المرمى 30 ريالًا سعوديًا الواجهة 1 100 ريال سعودي الواجهة 2 125 ريالًا سعوديًا الواجهة 3 150 ريالًا سعوديًا الممتازة 450 ريالًا سعوديًا الفضية 2000 ريال سعودي الذهبية 4000 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض بـ دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

تقام مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 على ملعب الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - النصر الجمعة 1 ديسمبر 2023

21:00 السعودية

20:00 مصر SSC HD الملك فهد الدولي

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