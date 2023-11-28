تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

ديربي الرياض: موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد مجدي
Al Hilal VS Al Nassr 2023-2024Getty
دوري روشن السعوديالهلال v النصرالهلالالنصر

تعرف على موعد المباراة المرتقبة بين الهلال والنصر في ديربي الرياض لحساب دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

Soundstorm 2023 1920x300Soundstorm

يستضيف ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، مباراة هامة بين الهلال والنصر لحساب الجولة 15 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي 2023-2024.

المباراة تأتي في خضم تألق كبير للفريقين خصوصًا على المستوى المحلي حيث يحتلان صدارة الدوري ووصافته بفارق مريح عن أقرب المنافسين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال يحتل الصدارة برصيد 38 نقطة جمعها من 12 انتصارًا وتعادلين في 14 مباراة، أي إنه لم يتعرض للهزيمة على الإطلاق، وكانت آخر مبارياته بنتيجة رائعة هي تسعة أهداف دون مقابل على حساب الحزم المتذيل.

أما النصر فيحتل وصافة الدوري السعودي بفارق 4 نقاط عن الهلال، وله 34 نقطة، جمعها من 11 انتصارًا وتعادل وهزيمتين، وفي آخر مباراة له نجح في الفوز على الأخدود 3-0.

اشتر تذاكر ساوندستورم ۲۳ واستمتع بموسيقى فنانين ودي جيز عالميين ومحليين

الآن سنتعرف سويًا على موعد "ديربي الرياض" المرتقب بين الهلال والنصر في مسابقة الدوري السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكيف تتابعها عبر الإنترنت وأكثر من ذلك.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض بـ دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 على ملعب الملك فهد الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض بـ دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذيع مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC، يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والنصر على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض بـ دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق شاهد، أو من خلال البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع "جول" وينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمشاهدة عبر الإنترنتالملعب
الهلال - النصرالجمعة 1 ديسمبر 2023
21:00 السعودية
20:00 مصر		SSC HDشاهد
جول		الملك فهد الدولي

ما هو تاريخ مواجهات الهلال والنصر في المسابقات الرسمية؟

سبق وأن تواجه الهلال مع النصر في 173 مباراة بمختلف البطولات الرسمية وكانت الغلبة للهلال في 67 مرة، بينما فاز النصر في 61 مباراة، وحسم التعادل ديربي الرياض 43 مرة.

وتعتبر أكبر نتيجة فاز بها الهلال في دوري المحترفين موسم 2016-17 بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف للنصر.

وعلى الصعيد الآسيوي، لم يتواجه الهلال مع النصر في دوري أبطال آسيا، إلا مرة وحيدة كانت في نصف نهائي البطولة لعام 2021، وحينها فاز الهلال بهدفين مقابل هدف.

البطولةعدد المبارياتفوز الهلالفوز النصرتعادل
الدوري السعودي116424232
كأس الملك191054
كأس ولي العهد11830
كأس الاتحاد23698
كأس السوبر2110
دوري أبطال آسيا1100
كأس الملك سلمان للأندية الأبطال1010
الإجمالي173676143

ما هي إصابات الهلال قبل ديربي الرياض ومتى تعود؟

نجوم بارزون في الهلال مهددون بعدم اللعب في ديربي الرياض، بينما بات من المؤكد غياب نجوم آخرين..

اللاعبالإصابةموعد العودة
نيمارالرباط الصليبينهاية الموسم
سالم الدوسريالركبة - مفصل القدم - تورم الإصبعنهاية ديسمبر 2023
علي البليهيشد في عضلة الفخذ1 ديسمبر 2023
ألكسندر ميتروفيتشآلام ف يالقدم1 ديسمبر 2023
ياسر الشهرانيعضلات الساقمطلع ديسمبر 2023
ناصر الدوسريإصابة عضلية25 ديسمبر 2023
متعب المفرجالرباط الصليبينهاية الموسم
محمد العويسالظهرمنتصف ديسمبر 2023

ما هي إصابات النصر قبل ديربي الرياض ومتى تعود؟

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو قلق أنصار النصر بإصابته في مباراة بيرسبوليس بدوري أبطال آسيا، لكن من الواضح أنه سيشارك بشكل اعتيادي في الديربي..

كما أن إصابة دافيد أوسبينا المطولة باتت أمرًا اعتياديًا في النصر، وتولى نواف العقيدي حراسة مرمى العالمي باقتدار..

اللاعبالإصابةموعد العودة
دافيد أوسبيناكسر في المرفقغير معروف
كريستيانو رونالدوكدمة في الرقبة1 ديسمبر 2023
نواف البوشلالعضلة الضامة1 ديسمبر 2023
إيمريك لابورتجرح في القدم1 ديسمبر 2023
عبدالله الخيبريالعضلة الخلفية1 ديسمبر 2023

تشكيل الهلال المتوقع في ديربي الرياض

من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3

ياسين بونو

محمد البريك - علي البليهي - كاليدو كوليباري - سعود عبد الحميد

محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبن نيفيش

ميشيل ديلجادو - مالكوم أوليفيرا - ألكسندر ميتروفيتش

تشكيل النصر المتوقع في ديربي الرياض

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس كاسترو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3

نواف العقيدي

أليكس تيليس - عبدالله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

مارسيلو بروزفيتش - أوتافيو - سيكو فوفانا

ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا

Soundstorm 2023 1920x720Soundstorm

اختيارات المحررين