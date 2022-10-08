ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الهلال والشباب في الجولة السابعة منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يحل نادي الشباب ضيفًا على نادي الهلال في الجولة السابعة من الدوري السعودي 2022-2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

تعادل الهلال مع الاتفاق في الجولة الماضية وتراجع للمركز الخامس برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن النصر.

أما نادي الشباب فيحتل المركز الأول بالعلامة الكاملة 18 نقطة من 6 مباريات، وتفصله 4 نقاط كاملة عن الاتحاد الوصيف.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والشباب؟

طرح نادي الهلال تذاكر مباراته ضد الاتفاق عبر تطبيق بلو ستار، ولا توجد طريقة أخرى للحصول عليها.

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بعد الدخول إلى التطبيق، اتبع الخطوات للحصول على تذاكر مباراة الهلال والشباب

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Shahid Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والشباب؟

تتراوح أسعار مباراة الهلال والشباب من 20 ريالًا وحتى 40 ريالًا حسب درجة المقعد.

الفئة السعر خلف المرمى 20 ريالًا الموحدة 30 ريالًا الواجهة 40 ريالًا

ما هو موعد مباراة الهلال والشباب؟

موعد مباراة الهلال والشباب في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الإثنين 10 أكتوبر 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت مصر.