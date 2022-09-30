ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الهلال والتعاون في الجولة الخامسة منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يستضيف نادي الهلال نادي التعاون على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2022-2023.

فاز الهلال في المباراة السابقة على الوحدة 3-0، ليبقى شريك الشباب في الصدارة برصيد 12 نقطة.

أما التعاون فقد تعادل مع ضمك في الجولة السابقة، ورفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس في جدول الترتيب.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والتعاون؟

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي 2022-23.

لم يتم طرح تذاكر مباراة الهلال أمام التعاون حتى الآن، لكن من المتوقع أن تتواجد عبر موقعه الرسمي، ولا يمكن الحصول على التذاكر إلا من خلاله.

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

Shahid Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والتعاون؟

سيتم الإعلان عن أسعار تذاكر مباراة الهلال والتعاون مع طرحها، ومن المتوقع أن لا تختلف كثيرًا عن أسعار المباراة السابقة ضد الوحدة، حيث تراوح بين 20 و40 ريالاً.

ما هو موعد مباراة الهلال والتعاون؟

موعد مباراة الهلال والتعاون في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الأحد 2 أكتوبر 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:20 بتوقيت السعودية، 17:20 بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - التعاون الأحد 2 أكتوبر 2022،

18:20 السعودية، 17:20 مصر SSC شاهد VIP ملعب الأمير فيصل بن فهد