ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الهلال والباطن في الجولة التاسعة من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد مباراة قوية يحل فيها نادي الباطن ضيفًا على نظيره الهلال، في الجولة التاسعة من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال صاحب المركز الرابع يسعى لمواصلة الاقتراب من مواقع الصدارة والبناء على الفوز الذي حققه على الطائي في الجولة الماضية 3-2 على ملعب الأخير.

أما الباطن فيقع في موقف لا يحسد عليه، يتذيل ترتيب دوري روشن السعودي بنقطة وحيدة وهزم في الجولة الماضية من أبها 3-1.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين وخصوصًا الهلاليين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والباطن؟

طرحت تذاكر مباراة الهلال والباطن عبر موقع TicketMX، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه.

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والباطن ؟

لم يتم تحديد أسعار إلى الآن لمباراة الهلال والباطن في دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هو موعد مباراة الهلال والباطن ؟

موعد مباراة الهلال والباطن في الجولة التاسعة من منافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي للمحترفين هو يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الباطن الجمعة 16 ديسمبر 2022

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC الأمير فيصل بن فهد

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الهلال والباطن؟