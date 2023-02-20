ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة النصر وأبها في الجولة 21 من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، وما هي الأسعار؟

أعلن نادي النصر توافر تذاكر مباراة أبها في الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي 2022-2023 بصورة مبكرة.

النصر يتصدر ترتيب دوري روشن بعد التغلب على التعاون في الجولة السابعة عشر برصيد 40 نقطة، لكنه يتساوى مع الاتحاد والشباب.

وقبل مباراة أبها، يواجه العالمي عدة فرق وهم ضمك والاتحاد خارج ملعب "مرسول بارك" بجانب لقاء الباطن في الرياض.

وأعلن الحساب الرسمي لمرسول بارك على "تويتر" أسعار وتذاكر مباراة النصر وأبها في الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن.

جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين وخصوصًا النصراويون في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة النصر وأبها على موقع "مرسول بارك"، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة النصر وأبها..

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تتراوح أسعار التذاكر بين 26 ريال حتى 8,696 ريال وتنقسم كالآتي:

نوع التذكرة الأسعار خلف المرمى - C (جمهور النصر) 26 ريال سعودي خلف المرمى - D (جمهور النصر) 30 ريال سعودي خلف المرمى - K (جمهور أبها) 26 ريال سعودي خلف المرمى - J (جمهور أبها) 30 ريال سعودي البانورامية - A (جمهور النصر) 61 ريال سعودي البانورامية - B (جمهور النصر) 43 ريال سعودي البانورامية I-E (جمهور النصر) 43 ريال سعودي البانورامية - L (جمهور أبها) 43 ريال سعودي الواجهة F-H (جمهور النصر) 61 ريال سعودي الواجهة G (جمهور النصر) 87 ريال سعودي الواجهة M (جمهور أبها) 61 ريال سعودي Sports Lounge 435 ريال سعودي Gallery Lounge 565 ريال سعودي Gallery Lounge + 609 ريال سعودي Platinum Lounge 696 ريال سعودي Sports Terrace 4,348 ريال سعودي (ثلاثة أشخاص) Terrace 8,696 ريال سعودي (أربعة أشخاص)

*الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة

ما هو موعد مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23 ؟

موعد مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم السبت 18 مارس 2023 في ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - أبها السبت 18 مارس 2023

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC مرسول بارك

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23 ؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.