جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الخميس 25 أغسطس 2022.
يبدأ النصر مبارياته في الدوري السعودي هذا الموسم بمواجهة الوحدة الصاعد حديثًا، يوم السبت أغسطس في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
كان الموسم المنصرم كارثيًا على النصر، فقد أنهى الفريق الموسم دون تحقيق أي بطولة، ولكنه ضمن المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا بعد احتلاله المركز الثالث، وسيعمل على تحسين الأوضاع والعودة للمنافسة في الموسم الجديد.
جدول مباريات الدوري السعودي 2023، القنوات الناقلة والترتيب
وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023، وما هي القنوات الناقلة؟
ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟
تُنقل مباريات الدوري السعودي عبر شبكة SSC بصورة مجانية عبر تقنية SD، بينما قنوات HD تكون مشفرة.
وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات ، فيمكن متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات النصر والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.
جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023
يفتتح النصر مبارياته في الدوري السعودي 2023 مع نادي الوحدة الصاعد حديثًا، ثم يواجه التعاون وضمك، والباطن على التوالي.
وستكون قمة من قمم الدوري السعودي، في الجولة الخامسة على ملعب مرسول بارك، يوم الأحد 2 أكتوبر بين الاتحاد والنصر.
أما ديربي الرياض بين النصر والهلال، فسيكون ضمن الجولة العاشرة، على ملعب مرسول بارك، أحد أيام 25 أو 26 من ديسمبر.
⚽️🔝 أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلاً في دوري المحترفين.— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) July 29, 2022
🇸🇾 عـمـر الـسـومـة
🇲🇦 عبدالرزاق حمدالله
🇫🇷 بافيتيمبي غوميز
🇧🇷 إلـتـون خـوزيـه
🇧🇷 كارلوس إدواردو pic.twitter.com/Jn55pwxdKz
الجولة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
1
النصر - الوحدة
السبت 27 أغسطس 2022،
مرسول بارك
2
التعاون - النصر
السبت 3 سبتمبر 2022،
مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز
3
النصر - ضمك
السبت 10 سبتمبر 2022،
مرسول بارك
4
الباطن - النصر
الخميس 15 سبتمبر 2022،
ملعب نادي الباطن
5
النصر - الاتحاد
الأحد 2 أكتوبر 2022،
مرسول بارك
6
أبها - النصر
الجمعة 7 أكتوبر 2022،
مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز
7
النصر - العدالة
الثلاثاء 11 أكتوبر أكتوبر 2022،
مرسول بارك
8
النصر - الفيحاء
الأحد 16 أكتوبر 2022،
مرسول بارك
9
الرائد - النصر
السبت 17 ديسمبر 2022
مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز
10
النصر - الهلال
الإثنين 26 ديسمبر 2022
مرسول بارك
11
الخليج - النصر
السبت 31 ديسمبر 2022
استاد الأمير محمد بن فهد
12
النصر - الطائي
الجمعة 6 يناير 2023
مرسول بارك
13
الشباب - النصر
السبت 14 يناير 2023
الأمير فيصل بن فهد
14
النصر - الاتفاق
السبت 21 يناير 2023
مرسول بارك
15
الفتح - النصر
الجمعة 3 فبراير 2023
مدينة الأمير عبد الله بن جلوي
ترتيب الاتحاد في الدوري السعودي 2023
الترتيب
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
العدالة
0
0
0
0
0
0
0
0
2
الفيحاء
0
0
0
0
0
0
0
0
3
أبها
0
0
0
0
0
0
0
0
4
النصر
0
0
0
0
0
0
0
0
5
الوحدة
0
0
0
0
0
0
0
0
6
الاتفاق
0
0
0
0
0
0
0
0
7
الاتحاد
0
0
0
0
0
0
0
0
8
الفتح
0
0
0
0
0
0
0
0
9
الخليج
0
0
0
0
0
0
0
0
10
الباطن
0
0
0
0
0
0
0
0
11
التعاون
0
0
0
0
0
0
0
0
12
الطائي
0
0
0
0
0
0
0
0
13
الشباب
0
0
0
0
0
0
0
0
14
الرائد
0
0
0
0
0
0
0
0
15
الهلال
0
0
0
0
0
0
0
0
16
ضمك
0
0
0
0
0
0
0
0