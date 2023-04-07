تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23..

يستضيف نادي الفيحاء نظيره نادي النصر في مباراة ضمن الجولة 23 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23 وذلك على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية.

النصر يدخل المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي ويسعى لتضييق الخناق أكثر على الاتحاد المتصدر، بينما يدخل الفيحاء المباراة محتلًا للمركز العاشر ويسعى للاقتراب أكثر من المراكز الآمنة في جدول الترتيب.

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة وخصوصًا النصراويون وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفيحاء والنصر في الدوري السعودي.

جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر منصة "إيفينتو".

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الفيحاء والنصر..

بعد الدخول إلى التطبيق يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

نادي الفيحاء أعلن عبر حسابه الرسمي طرح تذاكر مباراته أمام النصر وتبدأ أسعار التذاكر من 20 ريالًا سعوديًا حسب فئة التذكرة ..

ما هو موعد مباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية هو يوم الأحد 9 أبريل 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الفيحاء - النصر الأحد 9 أبريل 2023

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC

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