تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 التي يريد فيها رونالدو افتتاح التهديف مع العالمي.

مباراة يطمح من خلالها النصر في لملمة جراحه بكأس السوبر السعودي بعد الخسارة القاسية من الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف، العالمي يريد ألا تظل تلك الفترة طويلًا.

سيحل ضيفًا في هذه المباراة على الفتح صاحب المركز السادس برصيد 21 نقطة والطامح بدوره إلى تصعيب المهمة على رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رونالدو على وجه التحديد يريد أن يفتتح سجله التهديفي مع النصر في تلك المباراة، لإزالة الشكوك حول مستواه منذ الوصول إلى القلعة النصراوية.

جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين وخصوصًا النصراويون في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة النصر والتعاون على منصة "مكاني"، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الفتح..

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

قررت إدارة نادي الفتح رفع أسعار تذاكر مباراة الفتح والنصر، ليبلغ سعر التذكرة الموحدة 150 ريالًا سعوديًا، وسعر المنصة 1000 ريال.

ما هو موعد مباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 ؟

موعد مباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الجمعة 3 فبراير 2023 في ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الفتح - النصر الجمعة 3 فبراير 2023

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 ؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.