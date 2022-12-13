ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الشباب والاتحاد في الجولة التاسعة منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" مباراة من العيار الثقيل يحل فيها نادي الاتحاد ضيفًا على نظيره الشباب، في الجولة التاسعة من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي للمحترفين.

الشباب يطمح لإثبات ريادته هذا الموسم في الدوري السعودي والتأكيد على أن توقف كأس العالم لم يؤثر في أدائه المتصاعد من بداية الموسم وهو الذي لم يفقد إلا نقطتين فحسب من بدايته.

أما الاتحاد صاحب المركز الثالث فيسعى إلى تضييق الخناق على الشباب والنصر والوصول إلى بعد نقطة واحدة عن الشباب المتصدر مع انتظار تعثر النصر لضمان الوصافة.

جدول مباريات الشباب في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد في الدوري السعودي 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الشباب والاتحاد؟

طرحت تذاكر مباراة الشباب والاتحاد عبر موقع TicketMX، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه.

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد؟

لم يتم تحديد أسعار إلى الآن لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23. لكن من المتوقع أن تتراوح أسعارها بين 10 ريالات حتى 1500 ريال حسب الفئة.

ما هو موعد مباراة الشباب والاتحاد ؟

موعد مباراة الشباب والاتحاد في الجولة التاسعة من منافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي للمحترفين هو يوم الخميس 15 ديسمبر 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الشباب - الاتحاد الخميس 15 ديسمبر 2022

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC الملز

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الشباب والاتحاد ؟