جدول مباريات الشباب في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

مصعب صلاحمصعب صلاح|
shabab 2022al shabab twitter
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفينالشبابقراءات طويلةالشباب vs ضمكضمكالتعاون vs الشبابالتعاونالشباب vs النصرالنصرالوحدة vs الشبابالوحدةالشباب vs الإتفاقالإتفاقالفتح vs الشبابالفتحالشباب vs الإتحادالإتحادالشباب vs الخليجالخليجالهلال vs الشبابالهلالالشباب vs الرائدالرائدالفيحاء vs الشبابالفيحاءالعدالة vs الشبابالعدالةالشباب vs الطائيالطائيأبها vs الشبابأبهاالشباب vs الباطنالباطن

تعرف على جدول مباريات الشباب في الدوري السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة، وينطلق دوري روشن السعودي في 25 أغسطس 2022

ينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الخميس 25 أغسطس 2022.

يبدأ الشباب مبارياته في الدوري السعودي هذا الموسم بمواجهة الخليج الصاعد حديثًا، في افتتاح الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

فاز الزعيم بالدوري الموسم الماضي للمرة الثامنة عشر في تاريخه، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد حًسمت في الجولات الأخيرة وهو البطل التاريخي للمسابقة.

جدول مباريات الدوري السعودي 2023، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الشباب في الدوري السعودي 2023، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي عبر شبكة SSC بصورة مجانية عبر تقنية SD، بينما قنوات HD تكون مشفرة.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات ، فيمكن متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات الشباب والذي عادةً ما يبدأ قبل المباراة بنصف ساعة.

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا

Shahid 2022-23 Top Strip 1920*300Shahid

جدول مباريات الشباب في الدوري السعودي 2023

يفتتح الشباب مبارياته في الدوري السعودي 2023 مع نادي الباطن ثم يواجه أبها والطائي والعدالة على التوالي.

يُقام ديربي الرياض بين الهلال والشباب، على ملعب الأول، ضمن الجولة السابعة، في العاشر من أكتوبر.

الجولة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

1

الشباب - الباطن

الجمعة 26 أغسطس 2022،
21:00 السعودية، 20:00 مصر

0-3

الأمير فيصل بن فهد

2

أبها - الشباب

الخميس 1 سبتمبر 2022،
21:00 السعودية، 20:00 مصر

مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

3

الشباب - الطائي

الخميس 8 سبتمبر 2022،
21:00 السعودية، 20:00 مصر

الأمير فيصل بن فهد

4

العدالة - الشباب

الأربعاء 14 سبتمبر 2022،
21:00 السعودية، 20:00 مصر

مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

5

الفيحاء - الشباب

الأحد 2 أكتوبر 2022،
18:20 السعودية، 17:20 مصر

مدينة المجمعة الرياضية

6

الشباب - الرائد

الخميس 6 أكتوبر 2022،
21:00 السعودية، 20:00 مصر

الأمير فيصل بن فهد

7

الهلال - الشباب

الإثنين 10 أكتوبر 2022،
20:30 السعودية، 19:30 مصر

الملك فهد الدولي

8

الشباب - الخليج

السبت 15 أكتوبر 2022،
20:30 السعودية، 19:30 مصر

الأمير فيصل بن فهد

9

الشباب - الاتحاد

الخميس 15 ديسمبر 2022،

الأمير فيصل بن فهد

10

الفتح - الشباب

الأحد 25 ديسمبر 2022

مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

11

الشباب - الاتفاق

الجمعة 30 ديسمبر 2022

الأمير فيصل بن فهد

12

الوحدة - الشباب

الخميس 5 يناير 2023

مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية

13

الشباب - النصر

الخميس 12 يناير 2023

الأمير فيصل بن فهد

14

التعاون - الشباب

الخميس 19 يناير 2023

مدينة الملك عبدالله الرياضية

15

الشباب - ضمك

الخميس 2 فبراير 2023

الأمير فيصل بن فهد

ترتيب الشباب في الدوري السعودي 2023

الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

الاتحاد

1

1

0

0

3

0

+3

3

2

الشباب

1

1

0

0

3

0

+3

3

3

الهلال

1

1

0

0

2

0

+2

3

4

الطائي

1

1

0

0

2

1

+1

3

5

ضمك

1

1

0

0

1

0

+1

3

6

الرائد

0

0

0

0

0

0

0

0

7

النصر

0

0

0

0

0

0

0

0

8

الوحدة

0

0

0

0

0

0

0

0

9

الفتح

0

0

0

0

0

0

0

0

10

التعاون

0

0

0

0

0

0

0

0

11

أبها

0

0

0

0

0

0

0

0

12

الاتفاق

1

0

0

1

1

2

-1

0

13

الفيحاء

1

0

0

1

0

1

-1

0

14

الخليج

1

0

0

1

0

2

-2

0

15

العدالة

1

0

0

1

0

3

-3

0

16

الباطن

1

0

0

1

0

3

-3

0

اختيارات المحررين

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا

Shahid 2022-23 Bottom Strip 1920*720Shahid