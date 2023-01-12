ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

أحمد الغنامأحمد الغنام
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David Ospina Nassr SPL 06.01.2023SPL Twıtter
الشباب vs النصردوري روشن السعوديالشبابالنصر

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الشباب والنصر في الجولة الثالثة عشرة من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد في الملز مواجهة من العيار الثقيل، حيث تقام عليه مباراة الشباب والنصر، في قمة الجولة 13 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

المواجهة التي تجمع بين متصدر ووصيف ترتيب دوري روشن السعودي لموسم 2022-23 ستجذب بالتأكيد الكثير من الأنظار، حيث يرغب جمهور الكرة السعودية في مشاهدة تلك المباراة النارية.

النصر، الذي حقق الفوز على الطائي في الجولة الماضية بهدفين نظيفين، يسعى لمواصلة الانتصارات، خاصة وأنه في صدارة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

أما الشباب، الذي فقد خمس نقاط في آخر جولتين بالخسارة أمام الوحدة والتعادل ضد الاتحاد، فيسعى إلى تعديل أوضاعه والفوز على "العالمي"، حيث يملك في رصيده 26 نقطة في المركز الثاني.

جدول مباريات الشباب في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

في السطور التالية نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والنصر في قمة الجولة 13 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

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ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الشباب والنصر في الجولة 13 من دوري روشن السعودي عبر موقع نادي الشباب الرسمي لحجز التذاكر.

اضغط هنا لتذاكر مباراة الشباب والنصر.

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم إتمام عملية شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تتراوح الأسعار في تذاكر مباراة الشباب والنصر بين 200 ريال سعودي لأقل فئة تذاكر، وتصل إلى 34500 ريال سعودي لأعلى فئة، على النحو التالي:

F1 الشباب200 ريال
F2 النصر200 ريال
C الشباب200 ريال
D النصر200 ريال
H1 الشباب200 ريال
H2 الشباب200 ريال
H3 الشباب200 ريال
L1 الشباب200 ريال
L2 الشباب200 ريال
L3 الشباب200 ريال
G 3000 ريال
VIP BOX134500 ريال

ما هو موعد مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الشباب والنصر في قمة الجولة 13 من دوري روشن السعودي 2022-23، هو يوم السبت 14 يناير 2023، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت مصر.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الشباب - النصرالسبت 14 يناير 2023
20:30 السعودية، 19:30 مصر		SSC
شاهد VIP		الأمير فيصل بن فهد

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