ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

مباراة هامة تنتظر كلًا من الأهلي والهلال في الجولة 28 من دوري روشن السعودي وذلك بعد أن وصل العملاقان السعوديان إلى هذه المرحلة من البطولة بعد مشوار قوي.
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الهلال يتصدر المسابقة وتبدو مسألة تتويجه بالدوري السعودي رهينة الوقت لا أكثر، بينما يطمح الأهلي لتحسين موقعه في جدول الترتيب.
في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024..
المباراة التالية
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب
متى موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
كان يفترض إقامة المباراة يوم الجمعة 19 أبريل 2024 لكن تقرر تأجيلها إلى يوم الإثنين 6 مايو، بناء على طلب الهلال الذي تم تأجيل مباراته أمام العين
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|الأهلي - الهلال
|الإثنين 6 مايو 2024
21:00 السعودية ومصر، 22:00 الإمارات
|SSC Sports
|الجوهرة المشعة
ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
طرح نادي الأهلي تذاكر مباراته ضد الهلال لحساب دوري روشن السعودي 2023-2024 .. على منصة "webook"
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ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
تبدأ أسعار تذاكر مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 من 20 ريالًا سعوديًا..حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن
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