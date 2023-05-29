ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 2022-2023؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والطائي، والتي تقام لحساب الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2022-2023..

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" مباراة الاتحاد والطائي، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 30 في موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

الاتحاد، صاحب الأرض، سيكون في مباراة احتفالية، حيث تعد مواجهة الطائي هي مباراة التتويج بلقب دوري روشن السعودي، بعدما ضمن "العميد" الفوز باللقب في الجولة الماضية بعد الفوز على الفيحاء.

أما الطائي، الضيف، فيدخل المباراة أملًا في عكس نتائجه السلبية في آخر أربع جولات من المسابقة على حساب البطل، حيث سقط في أربع هزائم متتالية آخرها أمام الوحدة في الجولة الماضية.

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بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة وخصوصًا الاتحاديين للاحتفال مع فريقه بالتتويج، وفي السطور التالية نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والطائي في الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 2022-23؟

أعلن نادي الاتحاد عن طرح تذاكر مباراة التتويج أمام الطائي عبر منصة "ittihadclub.etickets.com" وهي الطريقة الوحيدة للحصول على التذكرة,

سيتعين عليك تسجيل الدخول بعد فتح الموقع ومن ثم بدء شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والطائي في الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2022-23 من 200 ريال سعودي في الفئة الموحدة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الاتحاد والطائي في الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الأربعاء 31 مايو 2023 على ملعب "الجوهرة المشعة".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - الطائي الأربعاء 31 مايو 2023،

21:00 السعودية ومصر SSC الجوهرة المشعة