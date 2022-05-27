ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي 2021-22؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والطائي في الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022..

يحل نادي الاتحاد ضيفًا على نادي الطائي في ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد، وذلك في الجولة 28 من الدوري السعودي 2021-2022.

خسر الاتحاد في المباراة الأخيرة التي كانت الكلاسيكو ضد الهلال بثلاثة أهدافٍ لهدف، ليصبح الفارق بينهما 3 نقاطٍ فقط، ويصبح فوز العميد باللقب تحت الشك.

أما نادي الطائي، فقد فاز على الفتح في اللقاء الأخير ورفع رصيده إلى 31 نقطة، لكنه مازال يعاني خطر الهبوط لاقترابه من مراكز المؤخرة بنقطتين فقط.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر الاتحاد والطائي؟

وإذا ما أردت متابعة اللقاء المثير من الملعب، فسيقوم موقع جول بإرشادك على أسعار وطرق حجز تذاكر مباراة الاتحاد والطائي.

طرح نادي الطائي تذاكر مباراته ضد الاتحاد عبر موقع Ticketmx، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه.

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الاتحاد والطائي...

بعد الدخول إلى الموقع سيتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر الاتحاد وأبها؟

تبدأ أسعار مباراة الاتحاد وأبها من 10 ريالات للدرجة الموحدة وحتى 350 ريالًا للدرجة الفضية.

الفئة السعر A 10 ريالات B 10 ريالات C 10 ريالات FAMILY 10 ريالات VIP SILVER 350 ريالًا

ما هو موعد مباراة الاتحاد والطائي؟

موعد مباراة الاتحاد والطائي في الجولة 28 في الدوري السعودي هو يوم الأحد 29 مايو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والطائي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.