تعرف على جميع التحركات الرسمية ليوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية 2023، ومن يتم التعاقد معهم لدعم البيانكونيري؟

موسم كارثي على كافة الأصعدة مني به يوفنتوس، سواء من ناحية كونه موسمًا صفريًا، أو كونه لم يتوج بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

وأيضًا هناك عقوبات ومشاكل اقتصادية كبرى وقضايا في المحاكم وعزل لإدارة أندريا أنييلي، كان هذا ملخص موسم 2022-2023 بالنسبة لفريق المدرب ماسيميليانو أليجري.

ومن المتوقع أن يحاول يوفنتوس إبرام صفقات كبرى من أجل تدعيم تشكيلته للموسم المقبل، إذًا، ما هي صفقات يوفنتوس في صيف 2023؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن "البيانكونيري"؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

ما هي صفقات يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

ميسون جرينوود يبدو اسمًا مطروحًا على طاولة البيانكونيري في ظل تعقيد وضعه داخل مانشستر يونايتد.

لكن إلى الآن لا تبرز أسماء واضحة يمكن الحديث عن تأكد انضمامها إلى يوفنتوس.

لكن ما هو مؤكد أن كلًا من مويس كين المعار من إيفرتون، ومانويل لوكاتيلي المعار لعامين من ساسوولو، باتا لاعبين رسميين في يوفنتوس بعد تفعيل بندي شرائهما.

اللاعب النادي القيمة مويس كين إيفرتون 30 مليون يورو مانويل لوكاتيلي ساسوولو 30 مليون يورو

من هم اللاعبون الراحلون عن يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

بشكل مؤكد رحل أنخيل دي ماريا عن صفوف يوفنتوس، والوجهة المرجحة إما إلى الدوري السعودي أو لمزاملة ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي.

كذلك فقد رحل رادو دراجوسين المدافع الروماني الذي يبلغ من العمر 21 عامًا إلى صفوف جنوة الإيطالي.

أيضًا سيتعين على البيانكونيري بذل مجهود إن أراد الحفاظ على مدربه ماسيميليانو أليجري، المستهدف من قبل الهلال السعودي.

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أيضًا الجهات المسؤولة في السعودية وجهت أنظارها تجاه بوجبا رغم أنه ليس لاعبًا حرًا، ومن المتوقع أن يتطور الأمر لمفاوضات رسمية مع يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي.

اللاعب النادي القيمة أنخيل دي ماريا - انتهاء عقد رادو دراجوسان جنوة 5.5 ملايين يورو