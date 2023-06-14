تعرف على جميع التحركات الرسمية لنادي ميلان في سوق الانتقالات الصيفية 2023، ومن تم التعاقد معهم، ومن غادروا قلعة سان سيرو..

جاء موسم 2022-2023 متذبذبًا لنادي ميلان الإيطالي، بين فترات هبوط أدت إلى فقدان لقب الدوري الإيطالي لصالح نابولي، وفترات تألق ساعدت "الروسونيري" على بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2006-2007.

ميلان بدأ بالفعل عملية التفكير في موسم 2023-2024، حيث سيحاول النادي اللومباردي تعويض ما فاته، والتحرك لتدعيم الفريق، خاصة في المراكز التي ظهر فيها الكثير من النقص بسبب غياب وضعف التدعيمات خلال السنوات الماضية.

عشاق "الروسونيري" ينتظرون صيفًا مثيرًا على صعيد سوق الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق من الإدارة، التي ستعمل على تحسين الفريق بأفضل صورة ممكنة، للعودة إلى المنافسة على البطولات في الموسم القادم.

في هذا التقرير من جول نستعرض معكم موقف ميلان في ميركاتو صيف 2023، من ناحية الصفقات الجديدة، واللاعبين الراحلين، وما هي الأسماء المتوقع انضمامها إلى قلعة "سان سيرو".

متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2023-2024؟

ما هي صفقات ميلان في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

لم يبرم ميلان بعد أي صفقة حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية 2023، حيث تبدو الأمور محتدمة في النادي الإيطالي، بعد إقالة باولو مالديني المدير الرياضي.

من رحل عن ميلان في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

أبرز الراحلين عن صفوف ميلان في صيف 2023 كان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي أعلن اعتزاله في مباراة الفريق الأخيرة في الدوري الإيطالي.

كما رحل الإسباني براهيم دياز عائدًا إلى ريال مدريد الإسباني بعد انتهاء فترة إعارته في "الروسونيري".

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