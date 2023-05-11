متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2023-2024؟

تعرف على موعد بداية الدوري الإيطالي موسم 2023-24، والذي يعود إلى مواعيده الطبيعية...

عاش جمهور كرة القدم في العالم موسمًا مميزًا من الدوري الإيطالي في 2022-23، مع فوز نابولي بلقب الكالتشيو للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وشهد الدوري الإيطالي صراعًا كبيرًا امتد حتى الجولات الأخيرة، على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بين العديد من الفرق على رأسها يوفنتوس وميلان وإنتر.

ومع ارتباط عمالقة الدوري الإيطالي، بالعديد من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية، من المتوقع أن نكون على موعد مع منافسة شرسة وساخنة على اللقب في موسم 2023-24.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد انطلاق موسم الدوري الإيطالي 2023-24.

متى يبدأ الدوري الإيطالي 2023-2024؟

يعود الدوري الإيطالي إلى مواعيد انطلاقه المعروفة، والتي كانت مبكرة في موسم 2022-23، بسبب إقامة كأس العالم في قطر، وتسببت في نهاية الموسم بشكل متأخر عن الموعد المعتاد.

ومن المنتظر أن يحصل لاعبي الدوري الإيطالي على راحة 77 يومًا بين الموسم الحالي، وانطلاق موسم 2023-24.

وبحسب بيان رابطة الدوري الإيطالي، فإن الموسم الجديد للدوري سينطلق يوم 20 أغسطس 2023، على أن ينتهي في 26 مايو 2024.

ما هي أندية الدوري الإيطالي 2023-2024؟

يشارك في الدوري الإيطالي 20 فريقًا في كل عام، يهبط ثلاثي المؤخرة إلى الدرجة الثانية، ويصعد بدلاً منهم ثلاثي المقدمة في الدوري الأدنى.

إلى الآن ضمن نادي جنوى الصعود للدوري الإيطالي، وتأكد هبوط نادي سامبدوريا، ولا تزال معركة تفادي الهبوط جارية في السيري آ، وكذلك مرحلة الصعود من الدرجة الثانية.

ما هو موعد إعلان مباريات الدوري الإيطالي 2022-2023؟

سيتم الإعلان عن جدول مباريات موسم 2023-24 من الدوري الإيطالي في شهر يونيو 2023.

وسيتم تأكيد 380 مباراة مقسمة على 38 جولة في ذلك التاريخ، على الرغم من أن هذه المواعيد قد يطرأ عليها تغييرات بسبب الظروف المختلفة.