تعرف على جميع التحركات الرسمية لنادي إنتر في سوق الانتقالات الصيفية 2023، ومن تم التعاقد معهم، ومن غادروا قلعة سان سيرو..

جاء موسم 2022-2023 جيدًا جدًا لنادي إنتر الإيطالي، بعدما توج بلقبي كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي، لكنه في المقابل اكتفى بالمركز الثالث في الدوري الإيطالي، واحتل وصافة دوري أبطال أوروبا خلف مانشستر سيتي الإنجليزي.

إنتر بدأ بالفعل عملية التخطيط لموسم 2023-2024، حيث سيحاول "النيراتزوري" تعويض ما فاته، والتحرك لتدعيم الفريق، خاصة في المراكز التي ظهر فيها الكثير من النقص بسبب غياب وضعف التدعيمات خلال السنوات الماضية.

عشاق إنتر ينتظرون صيفًا مثيرًا على صعيد سوق الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق من الإدارة، التي ستعمل على تحسين الفريق بأفضل صورة ممكنة، للعودة إلى المنافسة على البطولات في الموسم القادم.

في هذا التقرير من جول نستعرض معكم موقف إنتر في ميركاتو صيف 2023، من ناحية الصفقات الجديدة، واللاعبين الراحلين، وما هي الأسماء المتوقع انضمامها إلى قلعة "سان سيرو".

متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2023-2024؟

ما هي صفقات إنتر في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

لم يبرم إنتر بعد أي صفقة حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية 2023، وجماهير "النيراتزوري" تنتظر صيفًا طويلًا يشهد ضم لاعبين جدد.

من رحل عن إنتر في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

أبرز الراحلين عن صفوف إنتر في صيف 2023 هو المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار، الذي اتفق مع باريس سان جيرمان على الانضمام إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، كما من المتوقع ألا يتحرك النادي لشراء عقد البلجيكي روميلو لوكاكو من تشيلسي الإنجليزي بعد نهاية إعارته.

اللاعب قيمة الصفقة الفريق ميلان شكرينيار نهاية عقد باريس سان جيرمان روميلو لوكاكو نهاية الإعارة تشيلسي أندريا بينامونتي 20 مليون يورو ساسوولو روبيرتو جاليارديني نهاية عقد -- فرانشيسكو أتشيربي نهاية الإعارة لاتسيو راؤول بيلانوفا نهاية الإعارة كالياري