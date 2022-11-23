ما هي حالة ياسر الشهراني الصحية؟ ومتى يعود للملاعب؟

تعرف على حالة ياسر الشهراني الصحية وما هي آخر تطورات إصابته والمدة المتوقعة لعودته إلى الملاعب.

استبسال نادر ظهر به لاعبو المنتخب السعودي أمس الثلاثاء وهم يجبرون العالم على احترامهم بعد الفوز على الأرجنتين 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

الاستبسال الأكبر كان من نصيب حارس السعودية محمد العويس وخط دفاعه، خصوصًا ياسر الشهراني الذي تعرض لإصابة قوية إثر الارتطام بالعويس في لقطة استبسل فيها الحارس الهلالي.

ولكن ذلك الاصطدام القوي كلف الشهراني إصابة قوية للغاية، والأخضر السعودي غياب ظهيره الأيسر عن باقي البطولة.

وفي البداية وضع الشهراني تحت الملاحظة في الدوحة، قبل أن يأتي القرار الرسمي بإعادته إلى الرياض لخطورة الإصابة والاضطرار إلى علاج مركز وتدخل جراحي عاجل.

جاء البيان الرسمي الصادر عن حسابات المنتخب السعودي كالتالي: "غادر اللاعب ياسر الشهراني صباح اليوم مدينة حمد الطبية بالدوحة بعد نقله بالإخلاء الطبي إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، وسيجري عملية جراحية خلال الساعات القادمة حسب الخطة العلاجية التي وضعها الجهاز الطبي له.. دعواتنا للاعب بالسلامة والشفاء العاجل".

ما هي حالة ياسر الشهراني الصحية؟

الحالة الصحية لياسر الشهراني بعد الإصابة باتت مستقرة وهذا ما أعلن عنه اللاعب بنفسه عقب ظهوره في فيديو يدلي فيه بكلمات قليلة حول الإصابة ويهنئ الجماهير السعودية على الفوز المستحق ضد الأرجنتين.

رسميًا | نقل عاجل للرياض .. الشهراني يخضع لعملية جراحية

الإصابة التي أتت في منطقة الفك والصدر والبطن إثر الارتطام القوي بالعويس، تضرر من خلالها العويس أكثر ما تضرر في الفك، وهو الذي أصيب بكسر في الفك تسبب في غرق الملعب بالدماء في مشهد صعب.

لذلك يحتاج نجم الهلال والمنتخب السعودي بشكل عاجل إجراء جراحة في الفك، لها جانب عضوي وآخر تجميلي، من أجل إعادة كل الأمور إلى نصابها.

متى يعود ياسر الشهراني للملاعب؟

المؤكد أن الشهراني سيغيب عن كأس العالم حتى لو كان قد مكث في الدوحة، اضطراره إلى إجراء عملية جراحية يعني أن ما حدث هو أقرب للكسر الكامل في الفك، وهذه الإصابة لها مضاعفات تزيد من مدة التعافي بشكل كبير.

يحتاج المصاب بكسر الفك إلى البقاء تحت العناية من 6-7 أسابيع، لأن من مضاعفات كسر الفك عدم التمكن من مضع الطعام أو الأكل والشرب بشكل اعتيادي، وعليه تتم تغذيته عن طريق المحاليل تحت عناية الأطباء.

بعد تلك المدة يبدأ تدريجيًا في تناول المشروبات بنفسه، ومن ثم يتم تقييم تعافي الفك بعد العملية ويحتاج من 3-4 أسابيع لاحقة لبدء تناول الطعام بحركات خفيفة.

إذًا كان التشخيص كسرًا كاملًا في الفك يحتاج الشهراني بذلك إلى 10 أسابيع كي يتمكن من التعافي بغض النظر عن التجهيز للعودة إلى الملاعب وكذلك بغض النظر عن الاحتياج لجراحات تجميلية بالذات على مستوى الأسنان.

وباحتساب مدة التأهيل الاعتيادية والتي تقدر بـ 3 أسابيع، فإن هذا يعني غياب الشهراني عن نحو 13 أسبوعًا للجاهزية الكاملة، أي ما يزيد عن ثلاثة أشهر.