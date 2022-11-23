رسميًا | نقل عاجل للرياض .. الشهراني يخضع لعملية جراحية

لاعب المنتخب السعودي خلع القلوب بالأمس بعد سقوطه خلال مواجهة الأرجنتين

أعلن المنتخب السعودي رسميًا ظهر اليوم الأربعاء، عودة ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الفريق، للعاصمة "الرياض"، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها بالأمس.

ظهير أيسر الأخضر سقط مصابًا بالأمس، في الشوط الثاني من مواجهة الأرجنتين، إثر كرة مشتركة مع زميله محمد العويس، ليغرق في دمائه على أرض الملعب، في مشهد مفزع.

وبعدما أعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي صباح اليوم، أن الشهراني وضع تحت الملاحظة في إحدى مستشفيات العاصمة القطرية "الدوحة"، تقرر عودته للرياض بشكل عاجل.

وتم نقل اللاعب بالإخلاء الطبي إلى مستشفى الحرس الوطني في الرياض، كي يخضع لعملية جراحية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتشير التقارير إلى معاناة الشهراني من كسر في الفك والوجه، ونزيف داخلي، إذ اصطدم بشكل قوي في ركبة العويس، ثم سقط على رأسه بطريقة أفقدته الوعي لبضع دقائق على أرض الملعب.

يذكر أن الأخضر السعودي أحدث المفاجأة أمس الثلاثاء، بتحقيق فوز تاريخي أمام منتخب الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد لوسيل، في افتتاح مشوارهما في كأس العالم قطر 2022.