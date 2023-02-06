ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 وطرق متابعة اللقاء عبر الإنترنت

يدخل الهلال مباراته ضد فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية في محاولة لمواصلة التألق في كأس العالم للأندية بعد الفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح 5-3، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بالمباراة بنتيجة 1-1.

الهلال يطمح لمواصلة الانتصارات والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، إذ وصل الزعيم في مشاركاته الثلاثة بالبطولة إلى نصف النهائي.

أما فلامنجو فيسعى لتلافي أي مفاجآت من الهلال في ذلك التوقيت، والوصول المنطقي بالنسبة للجماهير البرازيلية إلى نهائي المسابقة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على طريقة مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 وطرق المتابعة عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الهلال وفلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022؟

موعد مباراة الهلال وفلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 هو يوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، على ملعب طنجة الكبير.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022؟

أعلنت القناة الرياضية المغربية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2022 بصورة قانونية تمامًا نظرًا لتنظيم البطولة في المغرب.

ومن جانبها أعلنت شركة الرياضية السعودية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2022 بصورة حصرية عبر قنوات SSC.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2022 والقنوات الناقلة

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - فلامنجو الثلاثاء 7 فبراير 2022،

22:00 السعودية، 21:00 مصر المغربية الرياضية

SSC SPORTS HD 5 طنجة الكبير

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو في نصف كأس العالم للأندية 2022؟

قناة SSC المفتوحة عبر القمر الصناعي عرب سات والنايل سات تأتي عبر الترددات الآتية:-

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح عرب سات 11747 / 12418 أفقي 27500 5\6 نايل سات 12523 أفقي 27500 3\4

لكن قد تنقل الشبكة مباريات كأس العالم للأندية 2022 عبر مجموعتها المشفّرة.

ما هو تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022؟

يمكن استقبال قنوات المغربية الرياضية على قمر النايل سات عن طريق التردد 11157، وبمعدل استقطاب: عمودي، ومعدل ترميز: 27500.

وعلى قمر عرب سات، بتردد 12683، وبمعدل استقطاب عمودي وبمعدل ترميز: 27500.

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 11157 عمودي 27500 عرب سات 12683 عمودي 27500

كيف يمكن متابعة مباراة الهلال وفلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 عبر الإنترنت؟

إن لم تتمكن من مشاهدة المباريات عبر التلفاز يمكنك متابعة البث المباشر لمباريات البطولة عن طريق شاهد VIP، بجانب البث الخاص بجول والذي ينطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.