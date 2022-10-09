ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستقبل استاد الأمير فيصل بن فهد، قمة مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والتي تجمع بين الهلال والشباب.

الهلال بعد بداية قوية للموسم، بدأ في نزيف النقاط بآخر جولتين عندما خسر من التعاون ثم تعادل مع الاتفاق، ويهدف لبداية تصحيح الأوضاع أمام الشباب للعودة للمنافسة على صدارة الترتيب والحفاظ على لقبه.

أما الشباب، فيقدم مستويات مميزة للغاية هذا العام، فقد نجح الليوث في تحقيق العلامة الكاملة في المباريات التي خاضها الفريق، وتكون مباراة الهلال هي الأهم إذ يأمل أبناء المدرب فيسينتي مورينو، في مواصلة الانتصارات والخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق للاستمرار على صدارة الترتيب.

ويتصدر الشباب ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الهلال في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

المباراة التي يستضيفها استاد الأمير فيصل بن فهد سيتابعها أنصار الفريقين بشغف سواء في المدرجات أو عبر القنوات الفضائية أو عبر الإنترنت، ولذلك نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي؟

موعد مباراة الهلال والشباب في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الإثنين 10 أكتوبر 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت مصر.

Shahid Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي؟

تنقل قناة السعودية الرياضية " SSC" منافسات الدوري السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الهلال والشباب على شاشتها، بالتحديد عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الشباب الإثنين 10 أكتوبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC

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كيف تتابع مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والشباب عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.