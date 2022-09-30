ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي 2022-23؟

ندى الشافعي|
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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحل نادي الهلال ضيفًا على نادي التعاون في الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2022-2023.

فاز الهلال على الوحدة في الجولة الأخيرة بثلاثة أهدافٍ دون رد، ويحتل المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن الشباب المتصدر.

أما نادي التعاون فقد تعادل مع ضمك في الجولة السابقة، ويحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والتعاون؟

موعد مباراة الهلال والتعاون في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الأحد 2 أكتوبر 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:20 بتوقيت السعودية، 17:20 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

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المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

الهلال - التعاون

الأحد 2 أكتوبر 2022،
18:20 السعودية، 17:20 مصر

SSC

ملعب الأمير فيصل بن فهد

كيف تتابع مباراة الهلال والتعاون عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والتعاون عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراةالمتابعة عبر الإنترنت

الهلال - التعاون

جول، 

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