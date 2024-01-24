تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي والتي تقام ضمن منافسات كأس موسم الرياض 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يترقب جمهور كرة القدم مواجهة "الرقصة الأخيرة" بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو حينما يلتقي النصر مع إنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023.

ميسي وسبق ولعب ضد رونالدو في كأس موسم الرياض النسخة الماضية، وحينها ارتدى البرغوث قميص باريس سان جيرمان بين صاروخ ماديرا كان بقميص نجوم النصر والهلال (نجوم الرياض) وانتهت بفوز بطل الدوري الفرنسي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023؟

موعد مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض، هو الخميس 1 فبراير 2024، على ملعب المملكة آرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023؟

تذاع مباريات كأس موسم الرياض عبر قنوات SSC وكذلك mbc في الوطن العربي والشرق الأوسط.

كيف تشاهد مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023؟

يوجد طريقة واحدة لمشاهدة مباريات إنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "DAZN".