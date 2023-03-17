ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد مجديأحمد مجدي
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Cristiano Ronaldo - Abdulmajeed Al-Sulaiheem - Nassr 2023Al Nassr Twitter
النصر vs أبهاالنصرأبهادوري روشن السعودي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف العملاق النصراوي فريق أبها في مباريات الجولة 21 من الدوري السعودي، وعين رفاق كريستيانو رونالدو على تحقيق فوز يصالحون به الأنصار بعد الخسارة المفاجئة في كلاسيكو السعودية 1-0 أمام الاتحاد.

النصر فقد الصدارة التي حافظ عليها طويلًا، وبات في الوصافة برصيد 46 نقطة خلف المتصدر الاتحادي بنقطة وحيدة.

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بينما يطمح أبها صاحب المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة في أن يبتعد عن المراكز المهددة بالهبوط ويحدث مفاجأة أمام النصر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة النصر وأبها؟

موعد مباراة النصر وأبها في الجولة الحادية والعشرين من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم السبت 18 مارس 2023.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها ؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
النصر - أبهاالسبت 18 مارس 2023
20:30 السعودية، 19:30 مصر		SSC
شاهد VIP		مرسول بارك

كيف تتابع مباراة النصر وأبها عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر وأبها عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراةالمتابعة عبر الإنترنت
النصر - أبهاجول، شاهد VIP

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