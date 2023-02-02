ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مباراة منتظرة تجمع بين الفتح والنصر، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر، لدوري روشن السعودي موسم 2022-23.

ويدخل النصر المباراة بعد فوز ثمين في الجولة الماضية، على حساب الاتفاق بهدف دون رد، ليستمر في الصدارة برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه.

ويسعى النصر لمصالحة جماهيره عقب توديع كأس السوبر السعودي، أمام الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالفوز في المباراة للاستمرار في الصدارة، ومحاولة الاقتراب من لقب الدوري الغالي.

أما الفتح فيدخل المباراة بعد خسارة من ضمك بثلاثة أهداف لهدف، ليتجمد رصيده عند النقطة 18، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي تساعده في مشواره هذا الموسم.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الفتح والنصر؟

موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2022-23 هو الجمعة 3 فبراير 2023، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر ؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الفتح - النصر الجمعة 3 فبراير 2023

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

كيف تتابع مباراة الفتح والنصر عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الفتح والنصر عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.