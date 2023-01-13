ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد مواجهة من العيار الثقيل، حيث تقام عليه مباراة الشباب والنصر، في قمة الجولة 13 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

المواجهة التي تجمع بين متصدر ووصيف ترتيب دوري روشن السعودي لموسم 2022-23 ستجذب بالتأكيد الكثير من الأنظار، حيث يرغب جمهور الكرة السعودية في مشاهدة تلك المباراة النارية.

النصر، الذي حقق الفوز على الطائي في الجولة الماضية بهدفين نظيفين، يسعى لمواصلة الانتصارات، خاصة وأنه في صدارة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

أما الشباب، الذي فقد خمس نقاط في آخر جولتين بالخسارة أمام الوحدة والتعادل ضد الاتحاد، فيسعى إلى تعديل أوضاعه والفوز على "العالمي"، حيث يملك في رصيده 26 نقطة في المركز الثاني.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2023 ؟

موعد مباراة الشباب والنصر في الجولة الثالثة عشر من منافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي هو السبت 14 يناير 2023 على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي ؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الشباب - النصر السبت 14 يناير 2023

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC1 HD

SSC EXTRA 1 HD استاد الأمير فيصل بن فهد.

كيف تتابع مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2023 عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الشباب والنصر عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الشباب - النصر جول، شاهد VIP

Shahid