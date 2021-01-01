ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت في دوري أبطال إفريقيا 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2020-21، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستقبل الزمالك على ستاد القاهرة الدولي نظيره تونجيت، في مباراة هامة للغاية تجمع بينهما ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

لا بديل للزمالك عن الفوز من أجل العبور إلى ربع النهائي، ولكنه ينتظر هدية من الترجي بالفوز على مولودية الجزائر في سبيل التأهل.

الفارس الأبيض قدّم مباراة أكثر من رائعة أمام مولودية الجزائر خارج الديار ونجح في الفوز بهدفين نظيفين، ليصبح رصيده 5 نقاط، مع تجمد رصيد النادي الجزائري عند 8 نقاط.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2021

أما الترجي فقد ضمن التأهل ولديه عشر نقاط رغم الهزيمة التي تلقاها في السنغال من تونجيت، الذي لا يمتلك حظوظًا في التأهل بصورة رسمية.

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت هي القناة الرابعة، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الزمالك - تونجيت السبت 10 أبريل 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 4

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت؟

هناك مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس وللقناة الرابعة الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت، والمتواجدة على القمرين سهيل سات ونايل سات وأقمار أخرى.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS HD 4 نايل سات 11548 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3 يوتل سات 8 غرب 11054 أفقي 27500 2/3

كيف تتابع مباراة الزمالك وتونجيت عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة الزمالك وتونجيت عبر الإنترنت، فيجب عليك الاشتراك في خدمة بي إن كونكت الخاصة بمجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط.

لكن لديك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستتيح لك متابعة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.