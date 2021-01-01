جدول مباريات ومجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2021

تعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، وما هو جدول مباريات الفارس الأبيض في البطولة؟ وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يرتبط اسم الزمالك ارتباطًا وثيقًا بدوري أبطال إفريقيا، ولم لا فهو أكثر الأندية فوزًا بالبطولة بعد غريمه التقليدي النادي الأهلي.

يمتلك نادي الزمالك في جعبته 5 ألقاب من البطولة الإفريقية على مدار تاريخه، وكانت آخر زيارة للأميرة السمراء لميت عقبة في عام 2002، ومنذ ذلك الحين غازلت أبناء الفن والهندسة في مناسبتين وكانت قريبة من العودة لخزائنهم، لكنها اختارت الطرف الثاني في المباراة النهائية.

وصل الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، وكان النهائي الحلم الذي يجمع الأهلي والزمالك للمرة الأولى في التاريخ، ورغم أن أبناء ميت عقبة كانوا الأفضل في المباراة، إلا أن المارد الأحمر خطف فوزًا ثمينًا لن ينساه الأنصار.

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صعد الفارس الأبيض إلى دور المجموعات في الموسم الجديد 2020-2021، ليتجدد الأمل في معانقة الأميرة السمراء من جديد، لكن المهمة لن تكون سهلة بالتأكيد.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020-21 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2021

رغم وصوله لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، لم يخض الزمالك أي مباراة قبل هذا الدور، ففي الدور الأول من البطولة كان منافسه هو غازيلي الذي انسحب قبل مباراة الذهاب بأيامٍ قليلة.

مجموعة الزمالك ومواعيد مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 🏹🏆📝 pic.twitter.com/m2w917tVOv — SC (@ZSCOfficial) January 8, 2021

أوقعت قرعة دور المجموعات نادي الزمالك في مجموعة صعبة، يتواجد بها الترجي التونسي المتمرس في البطولة ومولودية الجزائر وتينجيت.

المباراة الموعد الدور الزمالك - مولودية الجزائر 12 - 13 فبراير 2021 المجموعات تينجيت - الزمالك 23 فبراير 2021 المجموعات الترجي - الزمالك 5 - 6 مارس 2021 المجموعات الزمالك - الترجي 16 مارس 2021 المجموعات مولودية الجزائر - الزمالك 2 - 3 أبريل 2021 المجموعات الزمالك - تينجيت 9 - 10 أبريل 2021 المجموعات

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا؟

ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD 1.

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مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2021