ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعروبة، التي تقام ضمن الجولة 21 في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

استفاق الأهلي من الصدمة التي تلقاها في الجولة 19 بعد الخسارة الصادمة أمام الأخدود، وحقق الفوز على الخلود بهدفين لهدف في الجولة 20 من منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، ليصبح في المركز الثاني في جدول الترتيب.

رصيد "قلعة الكؤوس" ارتفع بعد الفوز في الجولة الماضية، ليصبح 40 نقطة، يحتل بها المركز الثاني في جدول الترتيب، متخلفًا بفارق الأهداف عن الحزم.

الأهلي سيواجه فريق العروبة، الذي يحتل المركز 13 في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، وخسر في آخر جولتين، مما يجعله ساعيًا إلى تحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعروبة في الجولة 21 من منافسات موسم 2022-23 من دوري يلو السعودي الدرجة الأولى.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي والعروبة في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الأهلي والعروبة في الجولة 21 من منافسات موسم 2022-23 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الإثنين 13 فبراير 2023، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة و10 دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السابعة و10 دقائق مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعروبة في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

تنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الأهلي والعروبة على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - العروبة الإثنين 13 فبراير 2023،

20:10 السعودية، 19:10 مصر KSA Sports HD الأمير عبد الله الفيصل

كيف تتابع مباراة الأهلي والعروبة عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والعروبة على الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية على يوتيوب وتويتر.